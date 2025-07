Les Cannes Lions changent les règles du jeu face aux ghosts et cases truqués

Vers des campagnes plus vraies que nature.

Alors que les frontières entre fiction et réalité se brouillent, Cannes Lions renforce son système de vérification. Dès 2026, le Festival international de la créativité appliquera de nouveaux standards mondiaux d’intégrité. Un cadre conçu pour préserver la crédibilité de ses prix, dans un contexte marqué par les usages croissants de l’intelligence artificielle, la manipulation de données et les doutes sur l’authenticité de certaines campagnes.

Cette évolution intervient après une édition 2025 marquée par des polémiques : plusieurs campagnes récompensées ont été annulées, à la suite de soupçons sur la véracité de leurs résultats ou l’origine de leurs contenus. Ce climat de défiance a accéléré une refonte du système.

« Le paysage de l’industrie évolue à une vitesse fulgurante », a déclaré Simon Cook, CEO de LIONS. « Et, comme le reste du secteur, Cannes Lions s’adapte à grande vitesse pour y répondre. »

Le nouveau cadre s’articule autour de cinq standards d’intégrité, pensés pour protéger la valeur culturelle et commerciale d’une créativité “réelle, représentative et responsable”.

1. Propriété et paternité vérifiées

Chaque dossier devra désormais être validé par deux figures clés : un dirigeant de l’entreprise soumissionnaire (une agence, en général) et un senior marketer de la marque commanditaire. Ces validations garantiront que « toutes les soumissions, y compris les films de présentation, les documents écrits, les données et les affirmations, sont factuellement exactes, issues de sources responsables et représentatives d’événements et de résultats réels ».

2. Vérification renforcée des résultats annoncés

Les campagnes seront soumises à un processus de vérification en deux étapes : un contrôle humain doublé d’une analyse automatisée via intelligence artificielle. Il s’agit, selon Cannes Lions, de « la première fois qu’une infrastructure hybride humain + IA est institutionnalisée à l’échelle mondiale pour renforcer les contrôles existants ».

Les jurés pourront par ailleurs consulter « un expert indépendant et objectif en données et mesures, à leur demande, durant toute la phase de jugement ».

Un AI Integrity Handbook accompagnera cette évolution. Ce guide précisera « ce qui est acceptable, ce qui doit être divulgué, et ce qui constitue une infraction ». Il s’appuie sur les principes de l’OCDE, les lignes directrices du Partnership on AI sur les médias synthétiques, et la recommandation de l’UNESCO sur l’éthique de l’IA.

3. Sanctions en cas de fraude

Le Festival se réserve « le droit de disqualifier ou de retirer toute candidature à n’importe quelle étape de la soumission ou du jugement, y compris après qu’un Lion ait été attribué, si une fausse déclaration est identifiée ».

Les dossiers suspects pourront faire l’objet de demandes de preuves complémentaires, directement adressées à l’agence et à l’annonceur. En cas de fraude intentionnelle, une interdiction de participation pouvant aller jusqu’à trois ans sera possible, ainsi qu’une exclusion du processus de jury. Ces sanctions seront décidées dans le cadre « d’un processus d’examen indépendant afin de garantir une supervision neutre et objective ».

4. Procédures équitables et supervision indépendante

Les cas litigieux seront examinés par un Conseil d’intégrité nouvellement créé, composé « d’experts juridiques, éthiques et neutres de l’industrie ». Les parties concernées auront le droit de répondre et de faire appel « dans un délai raisonnable ».

5. Transparence dans la gouvernance

Chaque année, un audit d’intégrité sera publié, incluant « un aperçu des problèmes rencontrés et des améliorations continues apportées au système qui soutient la référence mondiale en matière de créativité ».

La créativité comme moteur de croissance… à condition d’être crédible

Simon Cook rappelle que Cannes Lions s’appuie sur 70 ans de preuves démontrant que la créativité alimente la performance économique. Cette année, une étude menée par Interbrand a révélé que les marques ayant remporté un Lion enregistraient en moyenne une augmentation de 2,7 % de leur rentabilité et de 4,7 % de leur capitalisation boursière dans l’année suivant la victoire — des chiffres supérieurs aux moyennes du marché.

Cook conclut : « Au cœur des Lions, il y a la créativité qui stimule la croissance. Ces standards renouvelés reflètent notre responsabilité à la fois de fournir une plateforme pour la créativité, et de protéger sa valeur. Ils réaffirment que l’excellence créative doit être synonyme d’intégrité créative. »

Et d’ajouter : « La créativité n’a de valeur que si elle est crédible. Et la crédibilité doit être gagnée, pas supposée. Ces changements opportuns marquent le début d’une nouvelle ère pour nous tous – non seulement pour Cannes Lions, mais pour le futur du marketing créatif à l’échelle mondiale. »