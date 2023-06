Laetitia Casta ouvre un nouveau chapitre de l’histoire de Calzedonia

La mannequin de 45 ans dévoile ses indispensables de l’été.

La marque italienne et l’actrice française, symbole d’élégance, s’associent dans une campagne qui rend hommage à l’esprit de liberté de toutes les femmes qui veulent s’affirmer. La collection capsule, première collaboration de la marque avec une personnalité française, promet de s’installer comme favoris de l’été, avec des pièces classiques et indémodables, ou des designs plus osés et originaux.

Muse de Jean Paul Gaultier et d’Yves Saint Laurent, Laetitia Casta se montre plus belle que jamais dans cette collaboration. Radieuse en blanc, classe en noir et sexy en rouge ; impossible de se tromper avec le style indéniable de cette capsule. Les femmes préféreront peut-être cette campagne à celle d’Undiz, mettant en scène des jeunes femmes générées par intelligence artificielle.

Il faut dire que les deux marques ne s’attaquent pas à la même cible. La femme Calzedonia est mature : forte, audacieuse et indépendante, ces valeurs qu’a incarné Julia Roberts pour la marque il y a quelques années et que notre actrice française a fait siennes au long de sa carrière. La cliente d’Undiz, quant à elle, est plus souvent dans ses jeunes années, moins intéressée par la promesse de la marque italienne.

La campagne est à retrouver en digital sur les réseaux sociaux de Laetitia Casta et de Calzedonia, ainsi qu’en print dans les rues de plusieurs villes de France… et bien évidemment, sur le site de la marque ou dans ses magasins où la collection est déjà en vente.

À votre avis, quel style dominera les plages cette année ? En tout cas, si vous voyez Laetitia sur la vôtre, il y a toutes les chances qu’elle porte le maillot Dallas, classique indétrônable de cette collection.