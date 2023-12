Uber Eats et Panini célèbrent le football amateur dans un album historique

Julien Boccardi bientôt au PSG ?

Uber Eats, en collaboration avec Panini, lance une initiative inédite pour célébrer le football amateur français avec Buzzman. À partir du 4 décembre, pour la première fois dans l’histoire footballistique, des joueurs amateurs figureront dans l’album Panini Foot 2024. Cette opération met en lumière les talents méconnus – pour ne pas dire monsieur et madame tout le monde jouant au foot – malgré leur contribution essentielle à la passion nationale pour le sport.

L’album présente 24 clubs amateurs, sélectionnés parmi les 50 équipes sponsorisées par Uber Eats dans le cadre de son programme “À nos couleurs”, mené en collaboration avec la Fédération Française de Football. Ces équipes amateurs, qui représentent diverses régions de France, seront mises en valeur aux côtés des 18 équipes professionnelles de la Ligue 1 Uber Eats. Chaque club amateur est représenté par un joueur, dont le sticker à l’effigie sera inclus dans les pochettes de vignettes vendues en commerce.

En plus de cette présence historique dans l’album Panini, une campagne de communication d’envergure accompagnera cette initiative. Dès le 7 décembre, un dispositif social media sera déployé avec des partenaires tels que Téléfoot, Konbini, et Oh My Goal. La presse quotidienne régionale et une apparition spéciale dans Sofoot pour les 20 ans du magazine le 21 décembre viendront également soutenir cette célébration unique du football amateur. Uber Eats et Panini créent ainsi un pont entre le sport professionnel et l’amateur, soulignant la passion commune pour le football.