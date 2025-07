Reddit amorce son offensive dans l’Hexagone avec Buzzman

Entre inconnus, on peut tout se dire.

Reddit signe sa première prise de parole en France avec une campagne lancée le 29 juin, imaginée par Buzzman, orchestrée en média par Tyers, et accompagnée en relations presse par l’agence JIN. Intitulée « Entre inconnus, on peut tout se dire », l’opération s’appuie sur la croissance rapide de la plateforme de forums dans l’Hexagone, où le nombre d’utilisateurs actifs hebdomadaires a presque doublé en un an. Visible en TV (TF1), en affichage urbain, en digital, VOD et sur les réseaux sociaux, cette campagne multicanale met en scène de vraies questions posées par les utilisateurs français.

Des interrogations issues de communautés comme r/ParentingFR ou r/conseilsrelationnels prennent vie dans trois spots de 20 secondes, ainsi que dans des affiches réparties dans six grandes villes françaises. Le tout avec un ton direct, parfois absurde, toujours authentique. Parmi les messages visibles dans l’espace public : « Je pars aux Maldives, mais je fais du compost, est-ce que ça compense ? ». Un exemple du ton libre cultivé par Reddit, loin des discours policés des plateformes sociales classiques.

Avec cette campagne, Reddit cherche avant tout à faire connaître sa proposition singulière : un espace où chacun peut poser ses questions, partager ses doutes ou simplement lire ceux des autres, sans filtre ni faux-semblants. Une promesse résumée par Georges Mohammed-Chérif, chairman et directeur de la création chez Buzzman : « Dire ce que l’on pense vraiment, c’est dans l’ADN de Reddit, et aussi dans celui de Buzzman. »

