Alkpote en concert en pharmacie : c’est gratuit, et c’est maintenant

Poisson d’avril : l’empereur n’est pas gratuit. Mais les capotes, oui.

Certains artistes ont des noms de scène assez spéciaux, qui offrent un grand champ de jeux de mots possibles. C’est par exemple le cas de Alkpote. Vous n’aurez sûrement pas besoin qu’on vous dise avec quoi…

Aujourd’hui, pourtant, c’est pour la bonne cause qu’il se replace sur le devant de la scène. Ce jeu de mot à priori innocent sert une bonne cause : les Laboratoires Majorelle en ont fait usage, dans une campagne imaginée par Buzzman, pour mettre en avant la gratuité des préservatifs dans les pharmacies françaises (et seulement en pharmacie) pour les moins de 26 ans.

Eh oui, le concert gratuit d’Alkapote annoncé dans plusieurs pharmacies de France n’aura finalement pas lieu : en revanche, la distribution de préservatifs continue.

Voilà un joli exemple de poisson d’avril, qui peut également servir des bonnes causes. Comme quoi, la com’ santé, ce n’est pas toujours rasoir. Surtout quand il est question de santé sexuelle.