Buzzman et Columbus se moquent de l’american dream en franglais

Enfin un café pour chiller à So Pi.

On connait tous quelqu’un qui ponctue toutes ses phrases avec des anglicismes. Surtout dans le monde jargonneux de la communication. Ça se prend pour des Américains sans en être, ça call l’international entre deux brainsto et pendant la pause ça boit son latte comme aux States. Sauf qu’y vivre, non merci. Buzzman s’en amuse pour promouvoir le Columbus Café, un coffee shop Français, tout juste trentenaire.

Dans cette nouvelle campagne, Columbus Café se joue des clichés de l’américanisation avec humour et une “pointe” de “franglais” (l’ARPP apprécie sans doute les traductions). Le coffee shop, bien que souvent associé à l’univers anglo-saxon, revendique fièrement ses racines françaises. Avec sa signature « Ne gardez que le meilleur des U.S. », Columbus met en avant ses atouts : un café de qualité, des espaces chaleureux et des produits inspirés de la culture coffee shop, mais avec cette touche française qui fait la différence. Obviously Évidemment.

En affichage, la campagne joue également la carte de l’humour en mélangeant références américaines et françaises. Avec des accroches décalées telles que « Le café de la Silicon Marne-la-Vallée » ou « Enfin un café qui n’est pas un jus de Massachusetts », la marque détourne avec légèreté les symboles du rêve américain pour mieux célébrer l’authenticité hexagonale.

Bref, on garde la gourmandise et la modernité, mais sans perdre de vue notre propre identité. So fellows, un petit guilty pleasure à la française, ça vous dit ?