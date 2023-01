10h de feu de cheminée façon Burger King

Vegans, passez votre tour.

Depuis le 21 décembre dernier, l’hiver est là, et avec lui, toutes les petites choses simples qui rendent cette saison si agréable : la neige, les chansons de Noël, et les moments de convivialité autour d’un bon feu de cheminée. Si vous ne disposez pas d’une cheminée chez vous, ne vous inquiétez pas, Burger King a une solution.

Depuis ce même 21 décembre, l’impertinente chaîne du Whopper a mis en ligne un feu numérique sur YouTube et sur ses réseaux sociaux. Pendant 10 heures, vous pourrez regarder, non pas l’habituel feu de cheminée, mais un steak qui grille sur la flamme, le tout accompagné d’une ambiance chaleureuse… et fort appétissante pour les viandards.

Cette campagne, réalisée par Buzzman, est l’occasion pour la marque de cultiver, une fois de plus, son impertinence tout en accompagnant son public au gré de la saison froide. Et pour les amateurs de steaks ou de flammes, des messages ont été cachés tout au long de ces 10 heures de vidéo. En voici la liste complète. Étonnamment, le steak semble parfaitement cuit jusqu’au bout.