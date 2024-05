En attendant le métier de vos rêves, postulez chez Burger King

Au moins, vous aurez un revenu.

De nombreux métiers font rêver les jeunes. Et pourtant, ce sont exactement ceux que n’importe quel parent leur déconseillerait… “Pas un vrai métier”, “trop de concurrence”, “pas assez de talent” : autant de phrases auxquelles les célébrités aspirantes de demain sont habituées. Et parfois, ce sont malheureusement tous les autres qui ont raison… c’est pourquoi Burger King, conscient de ces rêves irréalisables, propose des postes en alternance, en attendant que vous puissiez percer. Parce qu’on ne doute pas que vous puissiez y arriver…

Imaginée par Buzzman, cette campagne tourne depuis le 17 avril en DOOH (affichage digital), social media et digital aux abords de campus. 600 alternants sont recherchés, de quoi permettre aux profils BTS MCO et CAP restauration qui ont la flamme de se diriger vers un avenir – et un présent ! – un brin plus réalistes.

Les candidatures sont dès à présent ouvertes.

Dans un communiqué de la marque, Gaël Mosny, directeur RH de Burger King France, affirme : « Chez Burger King France, on propose une véritable passerelle vers l’emploi. Parce qu’on offre des atouts précieux aux jeunes talents : un contrat d’alternance renouvelable, des horaires flexibles, de nombreuses heures de formations, le développement de nombreuses compétences (relation client, gestion, management) mais aussi le savoir-être en entreprise. Nous avons hâte de rencontrer nos futurs alternants, de les former et de les faire participer activement à notre aventure française ! Et mieux encore, de les garder à nos côtés. »

