Betclic fait courir Redouane Bougheraba en petite tenue

Par Iris M. le 12/09/2025 - Agence : BUZZMAN

Temps de lecture : 2 min

Les paris culottés des supporters deviennent matière publicitaire.

« Si Paris est sacré en Europe, je défile en petite tenue sur les Champs-Élysées. » Cette promesse lâchée par Redouane Bougheraba sur le plateau de Clique aurait pu disparaître dans le flot des déclarations de supporters. Mais Betclic, accompagné de Buzzman s’en est souvenu, et l’humoriste a dû s’y tenir : pari culotté oblige, il court en petite tenue sur les Champs.

Avec cette campagne lancée le 12 septembre, le spécialiste français des paris en ligne mise sur l’audace. L’idée : montrer que jouer, ce n’est pas seulement miser de l’argent, mais aussi « avoir de l’audace et assumer jusqu’au bout ». Une démonstration incarnée par Redouane, mais aussi par d’autres promesses de supporters récoltées sur les réseaux sociaux. Des engagements improbables comme « Si on gagne, je demande ma meuf en fiançailles », « J’achète un chaton et je lui donne le nom de l’homme du match » ou encore « Je vais jusqu’à Abidjan à pied ». Des déclarations qui, la plupart du temps, restent sans suite… sauf quand Betclic choisit de les rappeler à leurs auteurs.

Le dispositif se compose d’un film décliné en formats 60, 30, 15 et 6 secondes, diffusé en vidéo online et sur les réseaux sociaux. Il illustre la nouvelle signature de la marque : « Quand on est joueur, on joue ». Une formule qui résume la stratégie de Betclic : prolonger l’expérience du jeu au-delà des simples paris sportifs et inscrire la marque dans un registre culturel, celui de l’engagement assumé et du spectacle.

Crédits

AnnonceurBETCLIC
Directeur des OpérationsJulien Brun
Directeur Marketing FranceLaurent Burel
Responsable Marketing CommunicationAntoine Lillet
Responsable Marque SeniorMathias Bellamy
Chef de Projet MarqueThomas Gracia
Assistante Chef de Projet MarqueSam Barnes
Directeur de Création MarqueYann Gilbert
Directeur Adjoint de CréationBryan Coste
Responsable Social Media FranceMaxime Solier
Responsable du contenu de la marque et de l’influenceHugo Kunakey
Directeur PartenariatsDamien Freal
Spécialiste du Marketing de PartenariatGregor Dunikowski
AgenceBUZZMAN
Chairman et Directeur de la CréationGeorges Mohammed-Chérif
CEOJulien Levilain
DG en charge des Équipes CommercialesIsaure Goetz
DG en charge du DéveloppementJulien Liberge
DG en charge des StratégiesClément Scherrer
Directeurs de CréationPatrice Lucet & David Derouet
Directeur ArtistiqueTom Camus
Concepteur – RédacteurGuillaume Paulus
Planneur StratégiqueAlexandre Honoré
Directeur CommercialClément Chagnaud
Cheffe de GroupePauline Lovo
Cheffe de PublicitéAva Seguela
DGA en charge du Social MediaPierre Guengant
Responsable Communication & RPPaul Renaudineau
Chargée de Communication & RPMarie Smid
Responsable ProductionVanessa Barbel
Productrices TVSaveria Besset & Morgane Gaspard
Directeur MotionThéo Berdrin
PRODUCTION & POST-PRODUCTION
Production FilmTwo birds
RéalisateurCyril Dubourg
ProductriceBérengère Mangin
Post-ProductionOrage
Studio SonAstral

