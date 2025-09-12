Betclic fait courir Redouane Bougheraba en petite tenue

Les paris culottés des supporters deviennent matière publicitaire.

« Si Paris est sacré en Europe, je défile en petite tenue sur les Champs-Élysées. » Cette promesse lâchée par Redouane Bougheraba sur le plateau de Clique aurait pu disparaître dans le flot des déclarations de supporters. Mais Betclic, accompagné de Buzzman s’en est souvenu, et l’humoriste a dû s’y tenir : pari culotté oblige, il court en petite tenue sur les Champs.

Avec cette campagne lancée le 12 septembre, le spécialiste français des paris en ligne mise sur l’audace. L’idée : montrer que jouer, ce n’est pas seulement miser de l’argent, mais aussi « avoir de l’audace et assumer jusqu’au bout ». Une démonstration incarnée par Redouane, mais aussi par d’autres promesses de supporters récoltées sur les réseaux sociaux. Des engagements improbables comme « Si on gagne, je demande ma meuf en fiançailles », « J’achète un chaton et je lui donne le nom de l’homme du match » ou encore « Je vais jusqu’à Abidjan à pied ». Des déclarations qui, la plupart du temps, restent sans suite… sauf quand Betclic choisit de les rappeler à leurs auteurs.

Le dispositif se compose d’un film décliné en formats 60, 30, 15 et 6 secondes, diffusé en vidéo online et sur les réseaux sociaux. Il illustre la nouvelle signature de la marque : « Quand on est joueur, on joue ». Une formule qui résume la stratégie de Betclic : prolonger l’expérience du jeu au-delà des simples paris sportifs et inscrire la marque dans un registre culturel, celui de l’engagement assumé et du spectacle.

