Burger King l’admet : le Chicken Royale surpasse le Whopper

Un franc succès.

Burger King ne peut rien y faire. Malgré les multiples efforts déployés pour promouvoir son emblématique Whopper, le Chicken Royale reste l’un des hamburgers les plus prisés de la chaîne, sans avoir besoin de se mettre en avant de manière spectaculaire. C’est simplement comme ça.

La nouvelle campagne de Burger King, intitulée « We Give Up », joue la carte de la franchise commerciale (la qualité, pas le contrat). Et pour se faire comprendre, son clip de 60 secondes nous transporte à travers différentes époques, des années 60 à nos jours, où un cousin germain de Marty Mcfly (probablement) est invariablement exposé à des publicités mettant en avant le célèbre Whopper. Cependant, à chaque fois qu’il passe commande, il demande avec détermination un Chicken Royale, mettant en évidence que cette option de poulet demeure le choix préféré des clients et renforce sa popularité inébranlable au fil du temps.

Nous aurions pu le deviner sans avoir besoin de remonter le temps, mais on apprécie ici le réalisme de la « maison du Whopper ». En effet, le Chicken Royale demeure le chouchou des clients et il n’a pas besoin de se filmer pour le prouver. Sa popularité parle d’elle-même et se passe de tout artifice. Néanmoins, cette honnêteté est un choix apprécié qui renforce l’authenticité de la marque. Alors pour cela, Hip Hip Hip Whopper !