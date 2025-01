Naruto x Burger King : le crossover gourmand qui fait saliver les fans

Goodies exclusifs et recettes inédites au rendez-vous.

Burger King poursuit sa série de collaborations audacieuses en s’associant à Naruto, l’un des mangas les plus emblématiques. Après avoir conquis les fans de Squid Game, One Piece, et My Hero Academia, l’enseigne de fast-food dévoile une expérience inédite pour ses clients français. Depuis ce 14 janvier 2025, les amateurs de pop culture peuvent découvrir deux burgers exclusifs inspirés de l’univers de Naruto : le Menu Naruto, à base de bœuf et d’une sauce au soja émulsionné, et le Menu Sasuke, avec un délicieux poulet frit.

En plus de ces recettes exclusives, Burger King met en jeu des goodies qui promettent de devenir des objets de collection. Les clients pourront repartir avec une casquette blanche (Menu Naruto), une casquette bleue (menu enfant Naruto) ou un t-shirt Naruto disponible en trois tailles (Menu Sasuke). Une stratégie efficace qui réunit les fans de fast-food et les passionnés de mangas, mais qui risque de provoquer des ruptures rapides, comme ce fut le cas avec la collaboration Squid Game. Et si ces vêtements ne vous suffisent pas, avec un peu de chance, vous pourrez aussi remporter un sweat-shirt aux couleurs de la marque et du manga.

Cette opération permet de patienter avant les prochaines nouveautés de l’univers Naruto, telles que la reprise de Boruto : Naruto Next Generations ou l’ouverture d’une zone thématique dédiée à Naruto au Parc Spirou, prévue pour 2026. Une chose est sûre : Burger King ne manque pas d’idées pour séduire la génération geek.