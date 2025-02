Tendances événementielles 2025 : quand l’IA entre dans la danse

Entre innovation, engagement et hyper personnalisation.

Un article partenaire signé Brainsonic

—

L’événementiel entre dans une nouvelle ère, où créativité, technologie et responsabilité s’entrelacent pour répondre aux attentes de communautés toujours plus exigeantes. Avec l’avènement des IA génératives, la sophistication des formats hybrides et les nouveaux territoires d’expression, les entreprises, les marques et les organisations réinventent leurs stratégies pour transformer chaque interaction en un moment mémorable. Découvrez comment ces tendances redéfinissent les codes de l’industrie et ouvrent la voie à des expériences hyperpersonnalisées et engageantes.

1. L’intelligence artificielle au cœur des événements

L’événementiel n’échappe pas aux transformations engendrées par les IA génératives. En 2025 : gain de productivité, interactions décuplées, nouvelles expériences et hyper personnalisation seront plus que jamais d’actualité.

Plus de temps dédié à la création : En phase de conception, à l’instar des autres métiers de la communication, les acteurs de l’événementiel voient leur work-flow profondément évoluer. Les IA génératives permettent aujourd’hui en un temps record et à moindre cout de donner vie aux ambitions créatives. Roughs 3D, contenus éditoriaux, vidéos, process logistiques, recherches et benchmarks, autant de supports qui aujourd’hui sont assistés par les IA. Cette productivité décuplée permet d’une part de laisser beaucoup plus de place à l’idéation et d’autre part, en élargissant le champ des possibles, d’être beaucoup plus ambitieux.

De « l’expérience » à la « multi-expérience » : les quantités de production de contenu augmentant elles aussi, l’expérience participant en est mécaniquement impactée. L’ultra personnalisation des contenus est désormais possible. De plus en plus d’événements conçus pour répondre aux besoins, sensibilités et préférences de chacun voient le jour.

Quand Brainsonic transforme une convention pour 1 000 personnes en un gigantesque serious game proposant de nombreux scénarios, c’est Midjourney qui permet de donner vie en un temps record à l’ambition créative et de développer les centaines de contenus nécessaires à l’ultra personnalisation.

Inclusion et mise en conversation : imaginez la réaction des équipes chinoises d’un acteur mondial des vins et spiritueux qui pour la première fois, grâce aux nouveaux outils déployés par Brainsonic, entendent leur patron irlandais leur dévoiler leur feuille de route en mandarin. Quoi de mieux qu’un GPT’s pour synthétiser en temps réel les réactions des participants à une prise de parole digitale ou qu’un Chatbot / majordome pour répondre à toutes les questions des participants à une convention d’entreprise ?

Morgane Bamba, directrice de Brainsonic Live, explique : « L’IA n’est pas qu’un outil, c’est un levier stratégique. Elle permet de transformer les données en expériences et de rendre chaque interaction mémorable. »

2. Vers des formats toujours plus sophistiqués

Si les événements hybrides ont explosé après la pandémie, 2025 marquera leur maturité. Les marques intègrent désormais les univers physique et digital pour des expériences enrichies.

Réalité augmentée et holographie : l’expérience événementielle entre dans une nouvelle ère.

Grâce aux avancées de l’IA générative, ces technologies ne sont plus de simples gadgets, mais des outils immersifs et interactifs qui transforment la manière dont nous vivons un événement.

Imaginez un speaker holographique qui ajuste son discours en fonction des réactions du public, un showroom en réalité augmentée où chaque visiteur découvre un produit sous un angle personnalisé, ou encore des décors projetés qui évoluent en temps réel selon l’ambiance et l’engagement des participants.

Loin du simple effet spectaculaire, ces innovations repensent le lien entre les marques, les contenus et les audiences, rendant chaque expérience unique et mémorable.

Nouveaux territoires, nouvelles inspirations : offrir aux influenceurs des environnements sur mesure dans lesquels les marques puissent être subtilement mise en scène, occupe de manière croissante les équipes événementielles et Social media de Brainsonic. Sur un autre registre, après avoir largement emprunté les codes des émissions de télévision, l’événement interne regarde de plus en plus du côté des réseaux sociaux et notamment de Twitch pour ses mécaniques d’engagement et d’interactions.

Morgane Bamba, drectrice de Brainsonic Live, souligne : « Nous ne parlons plus simplement d’événements hybrides, mais d’écosystèmes connectés. Ces formats permettent aux marques de toucher un public global tout en créant un sentiment d’intimité. »

3. L’engagement durable, inclusif et responsable au premier plan

Les considérations environnementales, sociales et inclusives ne sont plus un choix, mais une nécessité. En 2025, l’événementiel sera jugé à l’aune de son impact, à la fois écologique, humain et sociétal.

– Conception éco-responsable : des matériaux recyclables à la limitation des déchets, en passant par les circuits courts, chaque détail compte. Les entreprises s’orientent aussi vers des lieux accessibles en transport doux. Le coût et l’image du coût ne sont plus uniquement financiers, désormais, ils sont aussi énergétiques et sociaux.

– Technologie et sobriété numérique : attention, même si les innovations technologiques permettent de rassembler sans déplacer nécessairement les communautés, les IA génératives sont sources de dépenses énergétiques conséquentes. L’enjeu est de pouvoir correctement monitorer ces postes et de systématiquement les intégrer dans les bilans carbones. Dans une logique de trajectoire, l’objectif sera de progresser en continu, en trouvant le bon équilibre entre innovation et responsabilité.

– Inclusivité et accessibilité : dans un monde où les audiences se dispersent et où les communautés se fragmentent, l’événementiel doit jouer un rôle de catalyseur. Concevoir des expériences réellement accessibles implique d’intégrer dès la conception des formats adaptés à tous les publics (traduction en langue des signes, sous-titrage en direct, interfaces intuitives…). La représentativité est également clé : des panels diversifiés, des récits qui englobent toutes les voix et des espaces où chacun peut se sentir légitime et inclus.

Loin d’être une contrainte, ces engagements sont un levier puissant pour renforcer le lien avec les publics et créer des expériences qui résonnent durablement.

4. Long et large

Des contenus longs : dans un monde saturé de micro-contenus, les formats longs prennent leur revanche, même dans l’événementiel. Les marques créent des documentaires immersifs autour de leurs événements, capitalisant sur des récits profonds et engageants.

Ces contenus offrent un double avantage : une visibilité prolongée et une meilleure compréhension des valeurs de la marque par le public. Les événements ne sont plus seulement des moments éphémères mais deviennent des récits qui s’inscrivent dans le temps.

Des événements positifs et inclusifs : Dans un monde morose, de plus en plus fragmenté, les JO 2024 nous ont rappelé que les expériences joyeuses et collectives, s’adressant au plus grand nombre, gardaient encore leurs pouvoirs magiques. L’évènementiel, dans sa capacité à rassembler et à transformer pour un large public l’ordinaire en extraordinaire, restera un média de choix pour les marques, les entreprises et les organisations.

Conclusion : saisir les opportunités

L’événementiel en 2025 ne sera pas uniquement une question de spectacle, mais d’interactions, de valeurs et d’émotions. Grâce à l’IA, aux technologies immersives et aux engagements responsables, les marques, les entreprises et les organisations peuvent non seulement capter l’attention, mais aussi créer un lien durable avec leurs publics. Pour réussir, elles doivent anticiper ces tendances et collaborer avec des experts capables de les accompagner dans cette transformation.

