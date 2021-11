Masterclass : Newsletters et e-mailing, quelles règles du jeu pour 2022 ?

Le retour du futur de la newsletter.

Parce qu’elle représente un canal propriétaire et un accès direct aux audiences, la newsletter – et plus globalement l’e-mailing – a le vent en poupe.

Contrepartie : faire de ce média un vrai canal devient un exercice pointu. D’autant qu’il est désormais bien plus délicat d’analyser la performance des e-mailings suite à la décision d’Apple de renforcer la protection des datas de ses utilisateurs.

Comment penser son « mix mailing » pour constituer un vivier d’audience comme pour travailler la « leadgen » ? Quelles règles du jeu garder à l’esprit pour bâtir son « e-mail factory » en 2022 ? Réponses dans cette nouvelle Masterclass en partenariat avec Brainsonic.

Au programme :

– Pourquoi la newsletter revient-elle en force ?

– E-mailing, newsletter ou e-mail ABM : de quoi parle-t-on ?

– Revue des bonnes pratiques et…. des moins bonnes

– Pourquoi la segmentation est un art précieux

– Data : oubliez (enfin presque) le taux d’ouverture

Intervenants :

– Cyril Dhénin, directeur associé de Brainsonic, est en charge au sein de l’agence des stratégies de contenu et de la performance

– Florian Lucas, consultant éditorial au sein de Brainsonic, exerce ses talents notamment sur ce terrain des newsletters et de l’e-mailing

Rendez-vous le mercredi 15 décembre à 11h pour cette 4e Masterclass interactive la Réclame sur inscription uniquement :