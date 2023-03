Une IA a-t-elle réalisé le “chef-d’œuvre” de Coca-Cola ?

Magique.

Si l’art, aussi figé qu’il n’y paraît, prenait ainsi vie sous notre nez, s’amuserait-il ainsi à faire renaître l’inspiration d’une seule gorgée ? La nouvelle campagne globale signée Coca-Cola a exposé son porte-étendard : “Masterpiece”, plus qu’un simple spot, un concept artistique. Et cerise sur le pinceau, une IA aurait contribué à sa réalisation.

Cette grande salle pleine de tableaux de maîtres peut s’apparenter à un voyage cognitif spectaculaire, mais pour y trouver l’inspiration, encore faut-il y entrevoir la quintessence des toiles. Si l’état d’exaltation de ce jeune artiste accuse une forte baisse, son imaginaire reste un pinceau des plus vernis. Ainsi, pour combattre le syndrome de la page blanche dont il est victime, la “Divine idylle” – de l’artiste marcquois Aket – va prendre l’initiative qui s’impose : faire appel aux chefs-d’œuvres de la galerie pour lui offrir une pause Coca-Cola et ranimer en lui, la verve de son esprit. Boire le “Large Coca-Cola” d’Andy Warhol, ça doit certainement désaltérer. Dans le pur style de “La Nuit au musée”, l’agence anglaise Blitzworks et le réalisateur Henry Scholfield ont sû faire renaître des œuvres emblématiques de peintres iconiques : de l’artiste Wonder Buhle et son tableau “You Can’t Curse Me” (2022) à Johannes Vermeer et sa “Jeune Fille à la perle” (1665), en passant par Munch et son célèbre “Cri”.

Pour ce spot de près de 2min, Electric Studio – en charge des effets visuels – et le photographe Ben Todd auraient fait appel à l’IA génératrice Stable Diffusion, de la startup londonienne Stability AI, pour concevoir des images photo-réalistes. Afin de prolonger l’expérience, l’entreprise américaine a également mis en ligne un site web pour en savoir un peu plus sur les œuvres-d’art aperçues dans le film.

Une manière pour Coca-Cola de rendre hommage aux artistes d’hier et d’aujourd’hui à l’aide des outils de demain, tout en valorisant l’art pictural qui, lui, ne cessera jamais de narrer l’histoire de notre humanité.