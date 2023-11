Un Black Friday 2023 entre accélération de l’e-commerce et bilan mitigé pour Amazon et les magasins

Pour la sobriété, on repassera.

Le Black Friday 2023 aux États-Unis s’est caractérisé par une forte hausse des ventes en ligne, atteignant un chiffre record de 9,8 milliards de dollars, marquant une progression de 7,5 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance est d’autant plus notable que plus de la moitié de ces ventes, environ 5,3 milliards de dollars, provenaient d’achats sur mobile. Cette tendance souligne l’influence croissante des achats mobiles, poussée par la publicité sur les médias sociaux et les influenceurs. Parallèlement, la seconde main connaît une émergence significative, avec une part croissante de produits d’occasion et reconditionnés, reflétant un changement dans les habitudes de consommation vers des options plus durables et économiques.

Cependant, les performances d’Amazon ont été moins impressionnantes que par le passé, les ventes en ligne du géant ayant subi la concurrence de plateformes électroniques émergentes telles que Temu et Shein. L’extension des périodes promotionnelles n’a pas donné l’impulsion espérée, suggérant une saturation du marché des promotions intensives. En revanche, la seconde main, intégrée dans les stratégies de nombreuses plateformes de vente, attire une clientèle en quête de durabilité et d’accessibilité.

En comparaison, les magasins physiques n’ont connu qu’une augmentation modeste de leurs ventes, avec une hausse d’un peu plus de 1 %, indiquant une préférence des consommateurs pour les achats en ligne. Cette transition vers le numérique, couplée à l’intérêt croissant pour la seconde main, marque un tournant dans les pratiques de consommation. Il est important de rappeler que ces données ne sont que des estimations préliminaires, et qu’il est trop tôt pour un bilan définitif, en particulier en France où les chiffres complets ne sont pas encore disponibles. Les prochains jours devraient apporter davantage de clarté et permettre une analyse plus approfondie de ces tendances émergentes dans le commerce de détail.