Heetch ouvre un bar éphémère à prix cassés à Paris

Grenadine gratuite, vraiment ?

Après avoir lancé un code promo plutôt désavantageux et, plus récemment, la campagne “Les Pigeons pas Pigeons”, Heetch poursuit sa stratégie de communication hors-format avec une nouvelle activation : du 4 au 30 juin 2025, l’application de VTC française ouvre le Heetch Bar, un bar éphémère situé dans le 10e arrondissement de Paris. Une opération signée BETC, pensée comme une extension physique du positionnement prix de la marque. Café à 1 euro, bière à 3,50€, cocktail dès 5€… et même une grenadine totalement gratuite : l’expérience Heetch s’invite au comptoir, sans majoration ni happy hour.

Décrit comme le bar le moins cher de la capitale selon une étude interne menée sur 400 établissements parisiens, ce lieu éphémère reprend à la lettre le positionnement “petits prix tout le temps” de la marque. Ici, pas de conditions, pas de créneaux limités : les prix sont bas, en continu, alignés sur la logique de service juste et accessible que la marque revendique depuis ses débuts. Une continuité logique pour une entreprise qui revendique une mobilité accessible et une approche tarifaire transparente.

Le Heetch Bar mise sur la simplicité : une terrasse ouverte, un service détendu, des jeux à disposition, une playlist basée sur les suggestions des client·es, et une ambiance volontairement “comme à la maison”. L’endroit se veut accueillant, mais sans chichis, à l’image de la plateforme.

Avec ce bar éphémère, Heetch pousse encore un peu plus loin son terrain de jeu. La marque investit désormais les comptoirs, toujours avec la même obsession : rendre l’ordinaire (vraiment) abordable. On imagine d’ailleurs qu’une bonne soirée au Sully se concluera par un retour en… Heetch ?