Citroën fait se rencontrer La Boom et Un jour sans fin

Par Élodie C. le 08/10/2025

Temps de lecture : 3 min

Rêvez en vrai.

On ne nous a jamais autant vendu de voiture et fort heureusement, certaines marques sortent des clichés publicitaires plombant le secteur automobile. Dernier exemple en date, Citroën pour la C5 Aircross, et on ne saurait trop les remercier tellement l’ovni concocté par BETC réjouit. 

Mixant deux références cinématographiques majeures (osons) que sont Un jour sans fin et La Boom (côté bande son), le film (réalisé par Fredrik Bond) met en scène un héros qui, réveillé par les premières notes du tube Reality de Richard Sanderson, découvre un décor surréaliste : un nain de jardin géant, une tasse de thé flottante… et surtout, le nouveau C5 Aircross. Le scénario exploite la mécanique du rêve qui se répète, jusqu’au moment où le personnage monte à bord du véhicule, persuadé d’être toujours bercé par Morphée. L’arrivée de policiers, eux-mêmes fascinés par la voiture, ramène le spectateur à une certitude : « Rêvez en vrai ».

En jouant avec les codes du rêve éveillé, le constructeur entend mettre en avant le confort, le design et la technologie de son SUV. “Certains produits changent notre perception de ce qui est possible. Ils bousculent le réel. C’est ce que nous avons voulu transmettre ici, avec l’humour et le ton propres à Citroën”, précise Nick Bakshi, directeur de création chez BETC.

Cette prise de parole s’inscrit dans la lignée des campagnes récentes – et très cinématographiques – de la marque, de L’Alien pour ë-C4 à Impossible de résister au confort pour C3 Aircross. Un bon moyen de marquer les imaginaires, titiller la fibre nostalgique des cinéphiles et se distinguer des autres marques du secteur à la communication plus conventionnelle. “Avec ce film, nous poursuivons notre exploration de récits qui font la part belle à l’imagination, tout en mariant images spectaculaires et une dimension quotidienne accessible”, souligne quant à lui Mehdi Benali, directeur général de BETC.

Ce qui n’était qu’une tendance sur laquelle miser et une nouvelle catégorie aux Cannes Lions il y a deux ans de ça, s’impose aujourd’hui dans le paysage publicitaire : l’humour ! Et pour certains créatifs, c’est au mieux la moindre des politesses et pire le moyen de se démarquer et de capter l’attention dans le flot de messages auxquels nous sommes soumis chaque jour (ou l’inverse).

Crédits

AnnonceurCitroën
ProduitC5 Aircross
CampagneThe Dreamer
Marketing Office StellantisOlivier François, Anne Christelle Guillet, Fabian Rodriguez, Sylvain Peraldi, Jean-Charles Vallet, Manon Jordan, Jamila Harouach
Citroën TeamXavier Chardon, Federico Goyret
AgenceBETC
PrésidenteBertille Toledano
Président & Chief Creative OfficerStéphane Xiberras
Account TeamMehdi Benali, Chloé Pirajean, Manon Mangaud, Audélia Hareux, Alexandre Copin
Directeur de créationNicholas Bakshi
Concepteurs-rédacteursTristan Lenczner, Olivier Mille
Directeur artistiqueSimon Carr
Coordinatrice ressources créativesKemi Zinsou
Productrice créativeMagalie Dauleu
Planneurs stratégiquesEtienne Averseng, Chloé Wren
Société de productionVery Content x Stink
RéalisateurFredrik Bond
CEO & Executive ProducerJérôme Denis
ProductriceAlicia Richards
Line ProducerClémentine Tatin
Coordinatrice de productionAmandine Rouanne
Assistant de productionDamien Michot
Directeur de la photographieJustin Brown
Casting DirectorKate and Lou Casting
Executive Service ProductionStink
Executive ProducerKseniya Kurochkina
Line ProducerAndrea Chadimova
1er Assistant réalisateurTomas Pavlacky
Production ManagerMartina Petrikova
Production DesignerLucie Amosse
Wardrobe StylistDasa Pomajbikova
Location ManagerJan Beran
Executive Post ProducerAnne Segrettin
MonteurPatric Ryan
ColoristeMatthieu Toullet (Company 3 London)
Post-productionLight
Studio VFX Supervisor / Creative DirectorAntoine Moulineau
On Set VFX SupervisorPeregrine McCafferly
Light Executive ProducerGuillaume Raffi
Light ProducerEmmanuel Linot
CG SupervisorMarie Fichet
Rigging SupervisorCyril Gybaud
Senior LighterLaurent Solignac
Senior Hard Surface ModelerStuart Rowbottom
Senior Character ArtistNicolas Polyte
CG GeneralistFlorian Longuet
Head of CompOlivier Johnstone
Lead CompositorChloé Chaucheprat
Flame ArtistChristophe Richard
Senior CompositorAdam Roslanowski
CompositorsHadi Abou Ghazale, Marie Barallon, Joe Scott-Parker
Light Production ManagerYvon Rauber
Light Production Coord.Stanislas Picoron
Light EditorialVladimir Bobenic
Social Media Content Team (BETC Fullsix)
Direction créativeRodolphe Marcotte, Marcus Thouant
Équipe créativeAlexia Jalouneix, Laure-Astrid Ntsiba, Guillaume Simonneau, Camille Olivier
Creative LeadQuentin Lanoizelet
Project ManagersManon Mangaud, Gregoire Krimianis
Social Media Content Team (Very Content)
Directeur contenu socialAB/CD/CD
Directeur de la photoTomas Kotas
Line ProducerVirginie Lempereur
Superviseurs musicaux BETCAdam Ghoubali, Seril Farran
Studio sonGUM
Productrice GUMMarion Toreille
CompositeursVladimir Cosma, Richard Sanderson
Titre musicalReality
Éditeurs musicauxLarghetto BV
Première diffusion05/10/2025

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur : Citroën
  • Agence : BETC

Recommandé pour vous

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Scan Book

La tour Eiffel éclaire la nouvelle DS N°4

La tour Eiffel éclaire la nouvelle DS N°4

Marques

Le palmarès 2025 du Club des DA

Le palmarès 2025 du Club des DA

Événement

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : dps

Scan booksponsorisé

RATP: une campagne choc pour lutter contre les comportements à risque

RATP: une campagne choc pour lutter contre les comportements à risque

Agence : Babel

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Caisse d’Epargne « vraiment » utile aux jeunes - Altmann+Partners

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Genybet fait triompher les parieurs au qatar Prix de l’Arc de Triomphe - Change

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Programme de fidélité Fix ALL MAX - SOUDAL - Caribou

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Lacoste x Djokovic : From a Crocodile to the Goat - BETC

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Avec Houra.fr, la corvée des courses, c'est fini ! - Extreme

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant