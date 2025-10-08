Citroën fait se rencontrer La Boom et Un jour sans fin

Rêvez en vrai.

On ne nous a jamais autant vendu de voiture et fort heureusement, certaines marques sortent des clichés publicitaires plombant le secteur automobile. Dernier exemple en date, Citroën pour la C5 Aircross, et on ne saurait trop les remercier tellement l’ovni concocté par BETC réjouit.

Mixant deux références cinématographiques majeures (osons) que sont Un jour sans fin et La Boom (côté bande son), le film (réalisé par Fredrik Bond) met en scène un héros qui, réveillé par les premières notes du tube Reality de Richard Sanderson, découvre un décor surréaliste : un nain de jardin géant, une tasse de thé flottante… et surtout, le nouveau C5 Aircross. Le scénario exploite la mécanique du rêve qui se répète, jusqu’au moment où le personnage monte à bord du véhicule, persuadé d’être toujours bercé par Morphée. L’arrivée de policiers, eux-mêmes fascinés par la voiture, ramène le spectateur à une certitude : « Rêvez en vrai ».

En jouant avec les codes du rêve éveillé, le constructeur entend mettre en avant le confort, le design et la technologie de son SUV. “Certains produits changent notre perception de ce qui est possible. Ils bousculent le réel. C’est ce que nous avons voulu transmettre ici, avec l’humour et le ton propres à Citroën”, précise Nick Bakshi, directeur de création chez BETC.

Cette prise de parole s’inscrit dans la lignée des campagnes récentes – et très cinématographiques – de la marque, de L’Alien pour ë-C4 à Impossible de résister au confort pour C3 Aircross. Un bon moyen de marquer les imaginaires, titiller la fibre nostalgique des cinéphiles et se distinguer des autres marques du secteur à la communication plus conventionnelle. “Avec ce film, nous poursuivons notre exploration de récits qui font la part belle à l’imagination, tout en mariant images spectaculaires et une dimension quotidienne accessible”, souligne quant à lui Mehdi Benali, directeur général de BETC.

Ce qui n’était qu’une tendance sur laquelle miser et une nouvelle catégorie aux Cannes Lions il y a deux ans de ça, s’impose aujourd’hui dans le paysage publicitaire : l’humour ! Et pour certains créatifs, c’est au mieux la moindre des politesses et pire le moyen de se démarquer et de capter l’attention dans le flot de messages auxquels nous sommes soumis chaque jour (ou l’inverse).

