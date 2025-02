Make The Ocean Great Again : Surfrider et Becoming rebaptisent les mers

Les initiatives de sensibilisation se multiplient pour faire face aux défis environnementaux croissants, Parmi elles, l’opération Make The Ocean Great Again, portée par Surfrider Foundation Europe en collaboration avec l’agence .becoming, entend marquer les esprits en jouant sur un symbole fort : le nom des océans.

Donald Trump rebaptise le golfe du Mexique en « Gulf of the Americas » à peine entré en fonction et voici que Google le rebaptise ainsi sur Google Maps. Un geste perçu comme une appropriation politique pure et simple d’un espace naturel partagé. Pour y répondre, Surfrider Foundation Europe et l’agence .becoming ont imaginé une riposte symbolique et engagée : renommer certaines étendues d’eau européennes avec des appellations évocatrices, tournées vers la préservation des écosystèmes marins.

Comme un retour à l’envoyeur, l’initiative repose sur la création d’une carte interactive via Google My Maps, où plusieurs zones maritimes ont été rebaptisées afin de mettre en lumière des enjeux écologiques majeurs. Parmi les nouvelles appellations :

Oasis des baleines franches de l’Atlantique nord pour l’océan Atlantique, en référence à cette espèce menacée ;

pour l’océan Atlantique, en référence à cette espèce menacée ; Les profondeurs fleuries de kelp pour les fjords norvégiens mettant en avant ces forêts sous-marines essentielles à la biodiversité et à la capture du carbone ;

pour les fjords norvégiens mettant en avant ces forêts sous-marines essentielles à la biodiversité et à la capture du carbone ; Côte sans filtres UV nocifs pour les plages des Baléares, afin de sensibiliser aux dommages causés par certaines crèmes solaires ;

pour les plages des Baléares, afin de sensibiliser aux dommages causés par certaines crèmes solaires ; Réserve des coraux survivants pour certaines zones méditerranéennes, touchées par le réchauffement des eaux.

L’opération repose sur une activation digitale, où chacun peut explorer cette carte et partager ces nouvelles appellations via les réseaux sociaux. L’objectif est double : rappeler que les océans et les mers sont un bien commun et souligner que leur préservation est un enjeu collectif. En jouant sur l’absurde d’une réappropriation nominative, Surfrider et Becoming dénoncent les pratiques qui menacent ces écosystèmes.

À travers Make The Ocean Great Again, l’ONG et l’agence offrent ainsi une campagne percutante, où l’activisme environnemental s’allie à la créativité digitale pour éveiller les consciences. Reste à voir si cette initiative inspirera d’autres actions concrètes en faveur des océans, ou si Google va également renommer ces étendues sur Maps…