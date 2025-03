Les agences événementielles françaises ont fière allure dans le classement mondial Bea World Top 30

Le Top 30 Bea World.

Chaque année, le Bea World Top 30 Event Agencies établit le classement des agences événementielles les plus primées au niveau mondial tenant compte du portfolio créatif des agences, de la satisfaction client et de l’innovation dans le secteur. Il récompense leur approche innovante, leur réflexion stratégique et leur impact, mais reconnaît également la fidélité de leurs clients au fil des ans.

Le classement 2024 vient d’être dévoilé, et le podium évolue : l’agence néerlandaise XSAGA conserve sa première place avec 57 points, tandis qu’OVAL, présente en Belgique, France, Allemagne et aux Pays-Bas, grimpe à la deuxième position avec 55 points, dépassant ainsi Filmmaster (Italie), qui descend à la troisième place ex aequo avec Balich Wonder Studio.

« Nous sommes heureux et fiers d’être récompensés pour toutes les expériences de marque que nous avons imaginées et nous comptons poursuivre dans cette voie pour la suite. Notre objectif a toujours été de redéfinir ce qui est possible dans les expériences live, et cette réussite ne fait que renforcer notre détermination à continuer d’innover et de dépasser les attentes » conclut Mathieu Badie, directeur général France d’OVAL.

Si OVAL progresse, d’autres agences françaises s’illustrent également. Auditoire fait un bond spectaculaire de 15 places pour se hisser à la 7ᵉ position, tandis qu’Ubi Bene fait une entrée remarquée directement à la 13ᵉ place. De nouveaux venus français, Havas Paris et Double 2, intègrent aussi le classement en 23ᵉ position ex aequo, tandis qu’OBO rejoint le top 30 à la 27ᵉ place. Une progression qui s’explique en partie par les Jeux Olympiques de Paris 2024, événement ayant mobilisé plusieurs de ces agences sur des cérémonies qui ont marqué l’histoire des Jeux et de la profession.