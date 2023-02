Ce clip d’Ed Sheeran a été tourné en Ukraine, la Croix-Rouge en fait disparaitre les images

Avis de recherche.

La Croix-Rouge de Belgique, Rode Kruis-Vlaanderen et BBDO Belgium ont décidé d’agir pour soutenir les victimes du conflit ukrainien qui dure depuis un an. Pour cela, ces organisations ont sollicité des artistes dont des clips ont été tournés en Ukraine : Ed Sheeran, Roméo Elvis, George Ezra, Tame Impala, Editors, Twenty One Pilots, Rudimental ou encore Years & Years. L’idée ? Retirer de leurs clips ce qui a été tourné en Ukraine avant l’invasion russe.

En supprimant ces séquences, la Croix-Rouge et ses partenaires veulent rappeler que la vie des Ukrainiens a basculé du jour au lendemain. Cette action originale vise ainsi à attirer l’attention sur les conséquences humanitaires du conflit.

« Nous tenions absolument à rappeler l’importance d’aider les victimes alors que ce conflit s’installe dans la durée. », précise Joachim Deman, le porte-parole de Rode Kruis-Vlaanderen.

« Le mouvement Croix-Rouge est mobilisé depuis un an, en Ukraine mais aussi dans tous les pays limitrophes et d’autres plus éloignés, pour soutenir les nombreuses victimes du conflit. 17 millions de personnes ont besoin d’un soutien humanitaire et plus de 14,5 millions ont déjà reçu une aide d’urgence de la Croix-Rouge… », déclare Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge de Belgique.

Les nouvelles versions des clips, sur fond noir et sans décor ni acteur – mais avec sous-titres décrivante les images disparues – sont désormais diffusées sur les chaînes musicales et sur YouTube. Malgré ce que la vidéo de lancement peut laisser entendre, les artistes ne sont pas allés jusqu’à retirer leurs clips officiels de leurs chaînes YouTube. Les versions « non disponibles » sont diffusées uniquement par la Croix-Rouge dont le but est ici de faire découvrir son travail ainsi que d’appeler au don.

Roméo Elvis – Malade

Ed Sheeran – 2step

Twenty One Pilots – Nico And The Winners

Tame Impala – Let It Happen

Rudimental – Never Let You Go

Editors – Frankenstein

Years & Years – Shine

George Ezra – Paradise