Back Market défie Microsoft avec un PC « obsolète » à 99 €

Microsoft a annoncé mettre fin au support de Windows 10, vieux de 10 ans, à partir du 14 octobre. Traduction : plus de mises à jour, plus de correctifs de sécurité (c’est là que le bât blesse), et plus d’assistance technique. Résultat, jusqu’à 400 millions d’ordinateurs encore en état de marche pourraient se retrouver bons pour la casse, simplement parce qu’ils ne répondent pas aux critères imposés par Windows 11.

Face à ce grand ménage de la firme de Redmond, Back Market refuse de laisser ces machines partir à la benne. La licorne française du reconditionné lance un drop choc : la box « ordinateur obsolète ». Derrière ce nom provocateur, un PC portable reconditionné, configuré pour tourner sans problème et proposé au prix symbolique de 99 €. Disponible en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, ce PC « hors norme » veut prouver qu’une alternative existe quand les mises à jour décrètent la mise au rebut.

Back Market, qui vient tout juste d’annoncer l’ouverture de 500 boutiques en France via un partenaire, va plus loin en proposant aussi des tutoriels pour celles et ceux qui souhaitent prolonger eux-mêmes la vie de leur propre machine. « Condamner des centaines de millions de PC encore parfaitement fonctionnels pour une simple mise à jour logicielle est une absurdité », insiste Amandine Durr, chief product officer de Back Market dans un communiqué.

Alors que Windows équipe 1,4 milliard de machines dans le monde et que 40 à 55 % d’entre elles ne pourront pas migrer vers Windows 11, Back Market prend position : donner une seconde vie à ces ordinateurs, plutôt que les condamner. Avec cette opération, la startup française transforme la fin de Windows 10 en début d’une nouvelle narration : et si l’obsolète devenait désirable ?

L’histoire ne dit pas aussi si la campagne va se traduire par une migration vers des distributions de Linux recevant, quant à elles, toujours des mises à jour de sécurité.