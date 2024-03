Les fédérations d’agences sont-elles l’avenir des groupes ? L’exemple d’Australie.GAD

L'interview 12-20 de David Leclabart.

Depuis le Covid, Australie et GAD, nouvellement réunis sous la bannière Australie.GAD semblent inarrêtables dans leur développement, forts de 200 talents et de 9 entités distinctes. Quel est le secret de réussite de cette union pas comme les autres ?

Tout est peut-être parti d’une consultation des équipes lors de la fusion.« Changez d’agence sans changer d’agence » fut le pitch de ce grand brainstorming. « De quelle agence rêvez-vous ? » Des valeurs et une vision qui sont venues de la base et non uniquement de la direction, si bien « que le projet appartient aujourd’hui à tous », se confie David Leclabart dans cette nouvelle interview 12-20.

Le président d’Australie.GAD nous dévoile également les contours de ce groupe conçu comme « une fédération d’agences » avec de fortes autonomies et une anticipation de la future transmission des structures, l’agence Australie venant elle-même d’une transmission aussi réussie que rare.



Et pour les entrepreneurs aguerris ou en herbe, David Leclabart a même un message en toute fin de vidéo qui pourrait faire changer quelques destins…

Le 12-20

Pour cette saison 2 du 12-20, nous nous intéressons aux fondateurs de groupes indépendants. 12 portraits d’entrepreneurs de groupes des années 2020.

L’occasion de réaliser, le temps d’une interview, le portrait d’un entrepreneur pour mieux comprendre ce qui l’a conduit à entreprendre et comment s’est construit son parcours.

Ses réussites comme ses échecs, ses conseils et ses bonnes pratiques, ce qui fait sa fierté ou ce qui le réveille encore la nuit, vous trouverez tout cela dans cette saison 2 du 12-20.

Un format et une série de 12 épisodes conçus et réalisés à 4 mains par Pascal Guibert (business coach) et Xuoan Duquesne, respectivement éditeur et rédacteur en chef de la Réclame.