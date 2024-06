Pourquoi Audencia mise sur l’IA pour sa formation de Responsable communication

Votre future formation diplômante à Paris ou à Nantes.

Article sponsorisé par Audencia

Les professionnels de la communication le savent : ils sont pris en étau. D’un côté, la cadence infernale de leurs métiers, dans un contexte qui se complexifie sans cesse. De l’autre, le besoin de prendre du recul, d’avoir une pensée à long terme, et de se former pour conserver une longueur d’avance. Comment réconcilier ces deux contraintes ?

C’est toute la valeur ajoutée d’une formation diplômante comme le programme « Responsable communication » d’Audencia. En offrant une vision stratégique complète et une maîtrise des dernières technologies et plateformes de communication, cette formation permet aux apprenants de se démarquer sur le marché du travail. Adapté aux obligations professionnelles, le programme favorise également la création de liens solides au sein d’un réseau professionnel influent de 36 000 alumni, renforçant ainsi la compétitivité et les perspectives de carrière des participants.

Avec un taux de satisfaction de 4,4/5 pour la promotion 2022/2023 et un taux de réussite de 100%, ce programme diplômant, adossé au titre RNCP de niveau 6, attire des profils variés, allant des responsables communication en entreprise aux directeurs conseils en agence.

Ingrid Baudry, responsable pédagogique, nous dévoile les atouts de cette formation qui allie flexibilité, excellence et innovation, tout en préparant les professionnels à naviguer efficacement dans un monde de la communication qui est actuellement bouleversé par l’IA.

À qui s’adresse cette formation ? Quel est le profil type des participants ?

Ingrid Baudry : La formation s’adresse principalement à des professionnels déjà en poste dans la communication, tels que des chargés de communication ou chefs de projet, qui souhaitent évoluer vers des postes de responsables communication. Ces participants cherchent à monter en compétences pour gérer une équipe ou des prestataires, et légitimer leur nouveau rôle grâce à une mise à jour de leurs connaissances. Il s’agit souvent de personnes n’ayant pas eu l’opportunité de se former auparavant, ou venant d’autres métiers et qui ont besoin d’acquérir les fondamentaux de la communication ainsi que les méthodes actuelles du métier.

Parmi les participants, certains sont en reconversion professionnelle, issus de domaines connexes comme le graphisme / la direction artistique, et souhaitent devenir responsables communication, combinant gestion de projets et management d’équipe. Il est rare d’accueillir des personnes sans aucune expérience préalable en communication, car la formation exige une certaine familiarité avec le secteur.

Est-ce qu’il y a des signaux chez un professionnel qui pourraient indiquer que c’est le moment de se former et d’opter pour un tel cycle ?

I.B. : Les professionnels de la communication se tournent souvent vers cette formation lorsqu’ils sont sur le point d’évoluer dans leur entreprise. Cette démarche est soutenue par la volonté de leur employeur de former ses salariés ou par un besoin personnel de relever de nouveaux défis après plusieurs années au même poste. La plupart des participants connaissent déjà bien leur métier mais manquent de méthode actualisée. Ils ressentent le besoin de structurer leur pratique, de mettre à jour leurs connaissances et de gagner en efficacité grâce aux outils modernes, tels que l’intelligence artificielle.

Cette formation leur permet de s’extraire quelques jours par mois de leurs métiers hyper chronophages, pour se régénérer intellectuellement. On en demande toujours plus aux communicants… il faut les aider à prioriser, à savoir en faire moins, et à utiliser des outils qui leur permettent de gagner du temps, tels que l’IA.

Quelle est la durée de cette formation ?

I.B. : La formation s’étend sur 30,5 jours répartis sur 8 mois, avec des sessions de 3 à 4 jours par mois, généralement du mardi au vendredi. Ce rythme, bien qu’exigeant, convient parfaitement aux professionnels en poste et aux personnes en reconversion. En parallèle de leur travail, les participants doivent rédiger un mémoire, ce qui représente un investissement à ne pas sous-estimer. Cependant, l’accompagnement personnalisé et le tutorat assurent leur réussite. C’est une année de remise en question globale qui peut amener à des transformations, à la fois sur le plan pro et parfois sur le plan perso. C’est vraiment une année transformatrice.

Qui sont les intervenants / formateurs ?

I.B. : Il y a une vingtaine d’intervenants, provenant d’entreprises, de collectivités territoriales, et d’autres à leur compte. Ce sont tous des professionnels de la communication en activité. Je m’occupe pour ma part de deux cours, notamment celui lié à la méthodologie du plan de communication. D’autres intervenants apportent leur expertise sur la chefferie de projet, les normes d’accessibilité ou le RGPD notamment. La formation apporte un bon bagage technique.

Comment intégrez-vous l’IA dans ce programme de formation ?

I.B. : Dans notre programmation de formation de l’année prochaine, une journée complète sera dédiée à l’intelligence artificielle. Nous passerons en revue tous les outils disponibles et leurs nombreuses applications, comme la reformulation de textes, la création d’images, mais aussi comme un assistant vérifiant qu’il ne manque rien au contenu d’un webinar ou à un plan de communication. L’accent sera mis sur l’utilisation éthique de l’IA, en veillant à respecter les droits d’auteur, et en établissant des chartes d’utilisation responsables. Ce focus s’inscrit dans notre engagement pour une communication responsable, en alignement avec les valeurs d’Audencia et son projet Gaïa. Nous voulons transmettre ces pratiques éthiques aux participants, tout en leur montrant comment l’IA peut optimiser leur travail de manière réfléchie et consciente.

Nous intégrons l’IA aussi pour montrer que le métier de communicant évolue en permanence, et qu’il est nécessaire se former en permanence, tout au long d’une carrière. D’ici quelques mois, il y aura une différence énorme entre les professionnels qui savent travailler avec l’IA, et ceux qui n’ont pas appris à s’en servir.

Pour en savoir plus

– Le programme responsable communication à Paris

– Le programme responsable communication à Nantes