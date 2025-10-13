Paris Aéroport se renomme Paris “Aréoport” pour rendre visible les troubles DYS

Le 10 octobre, à l’occasion de la Journée Nationale des DYS, Paris Aéroport a lancé une opération de sensibilisation originale avec l’agence Artefact 3000, en partenariat avec la Fédération Française des DYS (FFDYS) : pendant 24 heures, tous les logos affichés dans les terminaux parisiens ont remplacé le mot “Aéroport” par “Aréoport”. Une petite erreur, mais un grand pas pour la visibilité des troubles du langage et des apprentissages.

L’idée est aussi simple qu’éloquente : détourner une “faute” fréquente pour attirer l’attention sur la dysorthographie et la dyslexie, qui touchent près de 8 % de la population française. “Une partie des voyageurs ne remarquera peut-être même pas la faute, soulignant à quel point les troubles du langage peuvent passer inaperçus”, explique la campagne. En quelques lettres, Paris Aéroport rend visible un trouble qui reste souvent invisible.

Le dispositif s’est déployé dans les terminaux d’Orly et de Charles-de-Gaulle, où les écrans et supports numériques affichaient la nouvelle identité éphémère “PARIS ARÉOPORT”. Sur les réseaux sociaux, la marque a également adapté ses photos de profil, stories et publications pour expliquer la démarche et inviter les internautes à découvrir la réalité des troubles DYS. Une approche à la fois visuelle, pédagogique et inclusive, fidèle à la volonté de la campagne de “rendre visible un trouble invisible”.

En transformant son propre nom, Paris Aéroport signe avec Artefact 3000 une opération à la fois discrète et percutante. Une “faute” qui, cette fois, n’en est pas une, mais bien un rappel que derrière les mots se cachent parfois des réalités qu’on ne lit pas toujours.

