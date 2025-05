Le marketing d’influence dépasse les 500 millions d’euros en France

Croissance record et budgets en nette hausse.

L’ARPP et France Pub dévoilent une première étude inédite sur les investissements des annonceurs en marketing d’influence. Résultat : ce levier poursuit sa croissance rapide, marquant la structuration d’un secteur en pleine professionnalisation.

En 2024, les investissements nets des annonceurs dans le marketing d’influence atteignent 519 millions d’euros, représentant désormais 5 % des dépenses digitales globales. Ce chiffre est en nette progression par rapport aux 460 millions d’euros de 2023 et aux 323 millions en 2022. La croissance annuelle s’élève ainsi à +12,8 % entre 2023 et 2024, après une hausse de +42,4 % l’année précédente. À titre de comparaison, les investissements en communication, toutes catégories confondues, ont progressé de +5 % en 2024.

Les annonceurs sont de plus en plus nombreux à adopter cette stratégie. En 2024, 20 % des annonceurs nationaux ont collaboré avec des créateurs de contenu, contre 15 % en 2022. Ce taux grimpe à 28 % chez les entreprises disposant d’un budget digital supérieur à 150 000 euros.

Côté budgets, 48 % des annonceurs nationaux y consacrent moins de 10 000 euros, tandis que 42 % investissent entre 10 000 et 50 000 euros. Les budgets supérieurs à 50 000 euros restent marginaux (3 %). Par ailleurs, la rémunération financière des créateurs devient la norme : elle est désormais privilégiée par 68 % des annonceurs nationaux, contre seulement 33 % en 2022. En local, les contreparties en nature restent fréquentes, bien qu’encadrées par la loi du 9 juin 2023, qui définit toute forme de cadeau comme une influence commerciale.

Le recours à des agences ou intermédiaires pour identifier les bons profils est en forte hausse : 68 % des annonceurs nationaux y ont eu recours en 2024, contre 37 % deux ans plus tôt. Dans le même temps, 18 % des collaborations proviennent encore d’une prise de contact directe par les créateurs, signe que l’accès reste ouvert mais encadré.

Si 23 % des annonceurs nationaux considèrent le marketing d’influence comme indispensable, 38 % le jugent encore complexe à mettre en œuvre. Du côté des annonceurs locaux, 26 % en soulignent l’efficacité, mais 28 % regrettent des dispositifs trop difficiles à activer. L’enjeu d’une simplification des process reste donc majeur.

Créé par l’ARPP, le Certificat de l’Influence commerciale responsable est désormais connu par un quart des annonceurs nationaux pratiquant l’influence (soit environ 500 entreprises), et 72 % d’entre eux en reconnaissent l’importance. Du côté local, 17 % des annonceurs le connaissent, tandis que 75 % en perçoivent la valeur.

Mohamed Mansouri, directeur délégué de l’ARPP, conclut : « Cette étude confirme à la fois le dynamisme du marketing d’influence et la prise de conscience croissante des enjeux éthiques et réglementaires qui y sont liés. L’ARPP et la profession réunie en sein se félicitent de voir le Certificat de l’Influence commerciale responsable gagner en visibilité et en légitimité auprès des professionnels du secteur ».

