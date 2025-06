Visual Intelligence sur iOS : une révolution tout juste annoncée.

Cette tribune est signée Olivier Legris. Il est le co-fondateur d’Alter, un assistant IA Mac qui révolutionne l’usage des ordinateurs en permettant aux modèles de « voir » ce qui se passe sur l’écran et donc d’offrir la meilleure réponse et la meilleure automatisation possible. Il a commencé sa carrière en agence pendant 10 ans et a travaillé sur de nombreuses apps, dont Domino’s UK, l’app qui générait le plus de CA à l’époque sur le marché anglais.

La révolution silencieuse qui transforme le commerce digital vient de franchir un cap décisif. Avec l’annonce de Visual Intelligence lors de la WWDC 2025, Apple vient de créer l’équivalent d’un « Google killer » natif sur iPhone. Pendant que les marques peaufinent encore leurs campagnes Google Ads et voient leur SEO s’effondrer, une nouvelle ère s’ouvre : celle de la recherche visuelle directe, sans intermédiaire.

1. Désintermédier Google : la fin du monopole de la recherche

L’iPhone devient un moteur de recherche

Avec Visual Intelligence intégré nativement dans iOS, chaque iPhone devient un moteur de recherche visuelle autonome. Plus besoin de Google : un simple appui sur le Camera Control lance une recherche instantanée depuis l’écran de verrouillage, et ce sont les app installées, avec leur catalogue produits, qui fournissent les réponses. L’opportunité révolutionnaire : Imaginez l’application Nike identifiant ses produits dans n’importe quelle story Instagram et proposant directement l’achat, sans que l’utilisateur passe par Google, Amazon ou tout autre intermédiaire. C’est une révolution comparable à l’époque où les marques ont créé leurs sites e-commerce pour ne plus dépendre des distributeurs physiques.

Un canal d’acquisition direct et Privacy-First

Visual Intelligence permet aux marques de court-circuiter les intermédiaires traditionnels grâce à l’architecture App Intents. Quand un utilisateur fait une capture d’écran d’un produit et lance Visual Intelligence, votre app peut apparaître directement dans les résultats.

Les avantages privacy :

– Traitement local : Les données restent sur l’iPhone

– Pas de cookies tiers : Alternative native aux solutions de tracking

– Conformité RGPD : Respect de la vie privée par design

– Contrôle total : Les marques gèrent leurs données directement

2. Capturer la Gen Z : le social commerce révolutionné

L’Intelligence Visuelle au service de l’inspiration

La Gen Z utilise déjà massivement la recherche visuelle, et Visual Intelligence transforme chaque post TikTok, chaque story Instagram en opportunité de vente directe.

Les chiffres parlent :

– 62% des Millennials préfèrent la recherche visuelle ;

– 53% des 18-26 ans achètent directement depuis les réseaux sociaux ;

– Amazon a vu une augmentation de 70% de l’utilisation de sa fonction « Visual Search ».

Interactive Snippets : l’engagement temps réel

Visual Intelligence introduit les Interactive Snippets qui permettent aux marques de créer des expériences d’achat immersives directement dans les résultats de recherche :

– Configuration produit en temps réel ;

– Ajout panier sans quitter l’interface ;

– Animations fluides ;

– Intégration Live Activities pour le suivi commande.

3. L’impératif stratégique : agir maintenant

Les early adopters prennent l’avantage

Les marques qui implémentent Visual Intelligence dès maintenant :

– Capturent les utilisateurs avant leurs concurrents ;

– Construisent une base de données d’intentions d’achat unique ;

– Bénéficient d’un CAC plus faible sur cette technologie émergente ;

– Et développent une expertise technique et marketing avancée.

Apple introduit un système de choix multiples pour optimiser les conversions directement dans Visual Intelligence, permettant aux marques de proposer plusieurs options d’achat instantanément.

Au-delà de la technologie : un changement de paradigme

Visual Intelligence n’est pas qu’une nouvelle fonctionnalité iPhone. C’est un retour aux fondamentaux du commerce : l’inspiration visuelle, l’émotion, l’impulsion d’achat. Elle offre une opportunité unique de remettre la privacy au centre de la relation client. Pendant que vos concurrents optimisent encore leurs mots-clés Google, vous pouvez déjà capturer l’attention de vos clients au moment précis où ils découvrent vos produits sur leur iPhone, tout en respectant leur vie privée.

La question n’est plus de savoir si Visual Intelligence va transformer le commerce digital, mais si votre marque sera prête à en profiter dès le lancement.

La révolution visuelle iPhone est en marche. Les marques qui l’embrassent aujourd’hui dessineront le commerce de demain. Les autres subiront.