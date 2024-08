iOS 18 : Apple lance un outil pour effacer les publicités gênantes

RGPD compatible ?

Apple a dévoilé Distraction Control, une nouvelle fonctionnalité introduite dans les dernières versions bêta d’iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. Ce nouvel outil, accessible via un bouton « Hide distracting items » dans Safari, permet aux utilisateurs de supprimer manuellement les popups, bannières et autres éléments perturbateurs d’une page web, offrant ainsi une expérience de lecture plus fluide. Apple présente cette fonctionnalité comme une option manuelle et non automatique, permettant de restaurer les éléments effacés si nécessaire.

Vous l’aurez compris, cet outil peut servir à faire disparaître une chose que les utilisateurs détestent, mais essentielle pour les professionnels de la communication : la publicité. Heureusement, bien que celle-ci puisse être temporairement supprimée, elle n’est pas complètement bloquée et se rafraîchit à chaque actualisation de la page. Sauf que cette fonctionnalité à la mémoire solide, et semble capable de se souvenir, par exemple, que vous n’aurez pas voulu voir cet espace publicitaire spécifique sur un site en particulier.

En revanche, les éléments tels que les promotions, les newsletters et les formulaires d’abonnement peuvent être totalement éliminés. Apple insiste sur le caractère manuel de la suppression, affirmant que cette approche respecte les réglementations, y compris le RGPD en Europe. Même si l’OS (système d’exploitation) d’Android reste ultra-majoritaire dans le monde, cela représente une mauvaise nouvelle pour l’ad tech.

Ca y est, Apple dégaine la fameuse fonctionnalité qui ne va pas plaire à l’industrie des médias et de la pub https://t.co/HMleRDNPav — Maxime Loisel (@maxloisel) August 6, 2024

En intégrant Distraction Control, Apple continue de renforcer la confidentialité et le contrôle utilisateur dans Safari, positionnant son navigateur à l’opposé de Google Chrome. L’arrivée d’iOS14 et de l’IDFA (IDentification For Advertisers, soit l’identifiant pour les publicitaires, NDLR) en opt-in qui l’accompagnait, avait donné des sueurs froides à Mark Zuckerberg.

On peut ne pas aimer la marque à la pomme, mais il est vrai qu’elle n’a de cesse de chouchouter ses utilisateurs avec son environnement fermé et ses outils limitant très fortement la collecte de données. Cette fonctionnalité innovante pourrait bien séduire les utilisateurs soucieux de leur expérience de navigation, malgré le risque de mécontenter les annonceurs et les grandes plateformes. Le lancement officiel de Distraction Control est prévu pour septembre, en même temps que les versions finales d’iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, promettant une révolution dans la manière de consommer le contenu web.