Luchador contre piñata : Apple dévoile une superproduction filmée à l’iPhone 14 Pro

Six One Nine dans l'objectif.

Les luchadores, ou lutteurs mexicains, sont des athlètes de la lucha libre mexicaine. La lucha libre, ou lutte libre, c’est un sport de spectacle qui met l’accent sur l’action et le divertissement plutôt que sur la compétition sportive pure et dure. Du catch mexicain, en somme. À l’image des légendaires Rey Mysterio et Sin Cara de la WWE, les luchadores sont des figures emblématiques de la culture du pays et jouissent d’une grande popularité dans le monde. Vous vous demandez pourquoi nous vous parlons de ça ? Il s’agit en réalité de l’angle du nouvel épisode publicitaire “Shot on iPhone” d’Apple, conçu pour promouvoir les capacités de la caméra de son iPhone 14 Pro en capturant les mouvements acrobatiques et les costumes scintillants de ces athlètes aux masques de jade.

Le court métrage d’Apple, d’une durée de 13 minutes, est un véritable hommage à la culture mexicaine et à l’art du catch. Il présente des scènes d’action dynamiques et des personnages captivants évoluant dans des décors authentiques de la Lucha Libre. Les acrobaties aériennes et les cascades sont magnifiquement capturées grâce aux capacités de la caméra de l’iPhone, offrant des images nettes et détaillées. La bande-son et les effets visuels contribuent à l’atmosphère immersive, transportant les spectateurs dans un monde hors du commun.

Le film a été réalisé par le talentueux couple de réalisateurs Tania Verduzco et Adrián Pérez, qui ont utilisé un simple iPhone 14 Pro pour le tournage. Le pitch, quant à lui, démasquera plus d’un fou rire : c’est l’histoire d’Huracán Ramírez, un lutteur à la retraite, qui décide de reprendre du service en enfilant à nouveau son masque de justicier. Sa mission ? Affronter une piñata démoniaque terriblement méchante qui sème la terreur parmi les habitants. Tout commence lors du processus de fabrication de cette piñata lorsque, par inadvertance, un jeune garçon remplace le sucre par de la poudre de chili extra épicée. On ne pouvait pas demander mieux pour voltiger à travers notre écran.

Le making-of