UFC-Que Choisir tente de sauver la France d’une sécheresse prématurée

O, AU ou EAU, dans tous les cas, c'est mieux avec.

S’il y a bien une chose qui soit nécessaire à la survie de l’humanité, c’est l’eau. Un élément d’une simplicité ahurissante, couplé d’une importance capitale non seulement pour notre espèce, mais aussi pour l’avenir de la Terre en tant que “planète bleue”. Cette expression est aujourd’hui mise en danger par la raréfaction de l’eau, dont tous les pays sont responsables. Cependant, la France déçoit sur ce plan : à cause de la mauvaise gestion de notre réseau de canalisations, 20% de la production totale d’eau potable en France disparaît en fuites chaque année.

L’association UFC-Que Choisir s’est emparée de la cause pour interpeller les consommateurs et les responsables de ces canalisations. Grâce à ses militants engagés, l’association a conduit une action de terrain imaginée par l’agence ANDY, retirant les sons O, AU et EAU des panneaux de centaines de communes en France, couplé à des affichages dénonçant ces chiffres.

La campagne se prolonge sur les réseaux sociaux, via l’agence et l’association, qui interpellent sur Twitter les pouvoirs publics, collectivités, syndicats de l’eau ou personnalités médiatiques grâce au hashtag #LaFuiteEnAvant, ainsi qu’avec des publications sur Facebook et Instagram.