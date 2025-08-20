Guinness sans alcool célèbre l’amour pour la nouvelle saison de Premier League

Une alliance qui s’intensifie.

Guinness 0.0 lance sa deuxième saison en tant qu’Official Non-Alcoholic Beer de la Premier League avec une nouvelle campagne mondiale axée sur les fans. Baptisée « Lovely Day for a Guinness », elle propose une série de films courts incarnant la passion, la diversité et les rituels des supporters des 20 clubs de la ligue.

L’univers créatif, conçu par AMV BBDO et réalisé par Tom Green (Stink Films), accompagne un lancement d’envergure dès le match d’ouverture entre Liverpool FC et AFC Bournemouth, diffusé sur Sky Sports au Royaume-Uni et NBC aux États-Unis. La campagne sera présente lors d’au moins 215 matchs.

Enfin, Guinness élargit son partenariat à trois nouveaux clubs : Arsenal, Aston Villa et Newcastle United, afin de renforcer sa présence dans les stades et auprès de leurs communautés internationales.