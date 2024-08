Period.

La plupart des femmes ont des règles à un moment donné de leur vie, et la plupart d’entre elles ont été mal informées lors de leur enfance… c’est-à-dire au moment le plus important du développement de leur corps. Résultat : dès l’enfance, celles-ci ne maitrisent pas leur corps et ne le comprennent pas. Parents, c’est à vous de faire en sorte que cela n’arrive pas à une nouvelle génération.

Bodyform revient avec une nouvelle campagne qui aborde la confusion que de nombreuses femmes ressentent, de leurs premières règles à leurs dernières. Intitulée « Never Just a Period », cette campagne imaginée par AMV BBDO mêle des scènes familières à des exagérations et de l’humour, créant un récit captivant et provocateur. L’utilisation de médias mixtes et d’hyperboles souligne le message sérieux de l’importance d’un meilleur accès à l’éducation et à l’information sur la santé menstruelle.

Bodyform met ici en lumière les nuances souvent négligées de la santé des femmes. Cette approche, à la fois divertissante et percutante, attire l’attention sur des enjeux cruciaux, perpétuant la tradition de la marque de remettre en question les stigmates et d’encourager des conversations essentielles. De quoi enfin briser les tabous (et les sitgmates) autour des règles ?