Qu’attendent les marques pour investir dans le gaming ? 70 % des Français sont joueurs 

Le 16 avril 2025, Alliance Digitale publie une nouvelle version de son Panorama Publicité & Gaming. Cette publication, pensée pour le marché français, s’adresse aux marques et agences qui souhaitent mieux comprendre les opportunités qu’offre la publicité dans les jeux vidéo. Réalisée par le groupe de travail eGaming de cette association interprofessionnelle, elle met à jour les données de 2023 et propose une lecture simplifiée et stratégique du secteur.

Le document entend répondre aux blocages qui freinent encore certaines marques : non, la publicité dans le gaming n’est pas réservée aux ados ni une niche hors de prix. Avec près de 39 millions de joueurs en France, le jeu vidéo est devenu un média de masse. Alliance Digitale y voit un levier important du mix média, au même titre que la TV ou le digital.

Cette nouvelle édition propose une segmentation par tranche d’âge, des profils de joueurs, ainsi qu’un parcours d’activation en fonction des objectifs des marques (notoriété, considération, engagement ou conversion). Elle intègre aussi une cartographie actualisée de l’écosystème publicitaire du gaming en France : agences, régies, éditeurs et technologies. In-game ads, événements sponsorisés, placements produits, formats interactifs ou audio : chaque option est détaillée avec son niveau de complexité.

« Ce panorama reflète les évolutions du marché, ses nouveautés et ses spécificités », explique Adrien Lepage, co-pilote du groupe de travail. Pour Guillaume Montreux, CEO de Gadsme, « les marques passent progressivement d’un mode d’achat de type « opérations spéciales » à un mode d’achat média « en fil rouge » ». Un changement de posture que ce guide souhaite accompagner.

Pour obtenir le pdf HD de cette infographie, rendez-vous sur le site de l’Alliance Digitale.