Alliance Digitale présente son Panorama de la mesure d’efficacité en TV digitale

Pour s'y retrouver parmi la TV segmentée, le replay, les FAST et le streaming.

Alliance Digitale vient de dévoiler son tout nouveau guide dédié à la TV Digitale, que nous avions déjà traité avec la Session de rattrapage #1 dédiée au Total Video. Le “Panorama de la Mesure d’Efficacité en TV Digitale” se positionne comme un outil de référence pour les professionnels désireux de mieux comprendre, analyser et optimiser leurs campagnes publicitaires dans cet écosystème en pleine transformation. Ce document ambitieux s’adresse aux annonceurs et aux agences, en leur fournissant les clés pour naviguer dans le vaste monde de la publicité programmatique TV.

Une révolution des usages et des mesures dans la TV Digitale

La montée en puissance des téléviseurs connectés, désormais présents dans 85% des foyers (source Arcom, 2023), accompagne l’émergence de nouveaux environnements comme les plateformes OTT et les services FAST. Avec des habitudes de consommation de plus en plus diversifiées, il devient essentiel pour les marques et les agences de s’adapter en utilisant des mesures adaptées. Le Panorama de la Mesure d’Efficacité se veut la réponse à ce besoin, en offrant une vision structurée et complète des indicateurs de performance en TV digitale.

Une typologie des KPIs pour chaque environnement TV

Au sein de ce panorama, Alliance Digitale identifie les principaux KPIs pour chaque environnement de diffusion : TV segmentée, Replay, FAST et plateformes de streaming. Ce guide propose une classification claire de ces indicateurs en grandes familles — Standards, Média, Marketing & Business — permettant aux professionnels de cibler les métriques pertinentes pour leurs objectifs. Les différents acteurs de la mesure sont également précisés, facilitant ainsi une meilleure compréhension de qui mesure quoi, et dans quel contexte.

Le Panorama de la Mesure d’Efficacité en TV Digitale est dès à présent disponible au téléchargement sur le site de l’Alliance Digitale.