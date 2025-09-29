Alibaba et Nvidia s’allient pour l’IA du monde physique

Une alliance qui interpelle marques et annonceurs.

Alibaba a annoncé l’intégration de la suite logicielle « Physical AI » de Nvidia dans Alibaba Cloud. Ces outils permettent de développer des applications pour la robotique, les véhicules autonomes, les environnements connectés ou encore la simulation.

Cette collaboration intervient alors que Pékin limite l’accès des entreprises chinoises aux puces américaines, et en particulier à celles de Nvidia. En parallèle, Alibaba développe ses propres semiconducteurs, déjà utilisés pour entraîner certains modèles d’IA, mais continue de s’appuyer sur les composants Nvidia pour les projets les plus exigeants.

L’annonce s’inscrit dans la stratégie déjà dévoilée par Alibaba : investir 380 milliards de yuans (environ 45 Mds €) sur trois ans dans le cloud et l’intelligence artificielle. Une enveloppe destinée à consolider sa position face à OpenAI, Google et Microsoft.

Pour les marques et annonceurs, l’enjeu dépasse la simple infrastructure. Avec Nvidia, Alibaba mise sur une IA qui s’incarne : non plus seulement textuelle ou générative, mais intégrée à des robots et des environnements immersifs. Une orientation qui pourrait ouvrir de nouveaux terrains d’expérimentation pour le retail autonome, l’expérience client en temps réel ou les interactions dans des univers simulés.

La question reste ouverte : s’agit-il d’un partenariat tactique pour gagner du temps, ou d’un ancrage durable entre deux géants souvent contraints par les tensions technologiques et politiques ? Quoi qu’il en soit, ce rapprochement illustre un futur où l’IA ne sera plus seulement un moteur de langage, mais un acteur de scène — avec lequel les marques devront composer.