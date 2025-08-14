ALDI vous propose de vous faire tatouer avant de passer à la caisse

L’air fryer à jamais tatoué sur votre bras.

Aldi transforme ses produits phares en œuvres corporelles temporaires avec sa collection « Never Tattoo Much! ». Dix motifs exclusifs — air fryer, fauteuil œuf suspendu, barbecue Kamado, kayak, “allée du milieu”, machine Pilates, abri de jardin, tondeuse, pataugeoire, mixeur sur socle et tongs Aldimania — sont déclinés en tatouages temporaires. Ces créations rendent hommage aux « Specialbuys », les offres hebdomadaires en quantité limitée qui font la singularité de l’enseigne et suscitent un engouement viral pour leur caractère insolite et leur statut presque culte.

Surnommée la « middle aisle » (ou « allée du milieu »), cette zone centrale des magasins Aldi est l’épicentre des Specialbuys. Chaque semaine, elle dévoile un assortiment inattendu mêlant électroménager, équipement de loisirs, articles de sport, bricolage ou décoration, aux côtés des rayons alimentaires. Véritable terrain de chasse au trésor, elle séduit les consommateurs britanniques par ses trouvailles originales à prix attractifs, générant un bouche-à-oreille massif et de nombreux partages sur les réseaux sociaux.

Cette initiative repose sur une observation sociétale : les tatouages perdent leur aura de marqueur permanent. Une étude commissionnée par Alsi sur près de 2 000 adultes britanniques montre que 43 % des Gen Z considèrent l’encre comme une « toile évolutive », loin des 14 % de baby boomers attachés à l’idée de permanence.

Ce décalage générationnel se confirme sur les regrets : 72 % des plus de 55 ans redoutent les tatouages, craignant des remords, tandis qu’un quart des Gen Z ne s’en inquiètent pas du tout, confiants dans la possibilité de masquer ou d’effacer l’encre si besoin.

61 % des Gen Z déclarent être prêts à se faire tatouer sans hésiter, 30 % iraient même jusqu’à franchir le pas dès demain. Plus de la moitié (57 %) de cette génération perçoit le tatouage comme un accessoire de mode, loin de l’engagement définitif.

Au-delà, 58 % des Britanniques ont déjà envisagé le tatouage temporaire comme alternative, tandis que 36 % des tatoués ont songé à modifier, cacher ou retirer une encre existante.

Les regrets courants ne sont pas anecdotiques : s’être tatoué un ex (31 %), un motif démodé (20 %), ou une image non conforme à l’idée initiale (19 %) figurent dans le top 3 des dix remords majeurs exprimés.

Dans ce contexte, la collection temporaire d’ALDI apparaît comme un clin d’œil malin : des tatouages fun, sans engagement, parfaits pour exprimer un amour de marque avec légèreté. Parfait quand on sait que 45% des britanniques réfléchiraient sérieusement à se faire un tatouage relatif à une marque ou un produit.

Julie Ashfield, directrice commerciale chez Aldi UK, souligne : « Nos clients adorent notre allée du milieu — des produits qui deviennent viraux sur les réseaux sociaux et s’arrachent en un clin d’œil. Grâce à ces nouveaux tatouages, ils peuvent afficher leur passion pour nos Specialbuys ! »

Le marché mondial des tatouages temporaires croît à un rythme annuel de 7,6 %, preuve de l’engouement pour ces nouvelles formes d’expression corporelle. Alors, qui parmi vous sera le premier à montrer son amour pour l’enseigne de grande surface ?