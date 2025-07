Carlos Alcaraz devient le nouvel ambassadeur mondial d’HIPRO

Service gagnant pour la marque.

Le 15 juillet 2025, la marque HIPRO, du groupe Danone, a annoncé la nomination de Carlos Alcaraz comme nouvel ambassadeur mondial et… Chief Progress Officer. Une appellation marketing volontairement décalée pour qualifier un rôle plus symbolique que fonctionnel, dévoilée à travers une campagne digitale depuis la France. Avec ce partenariat, HiPRO, spécialiste des produits laitiers hyper-protéinés, entend consolider sa présence sur un marché concurrentiel tout en réaffirmant son ambition : nourrir les progrès de tous les sportifs, amateurs comme professionnels.

En s’associant à un joueur au palmarès déjà impressionnant – vainqueur de cinq titres du Grand Chelem, vainqueur de Roland Garros et finaliste de Wimbledon cette année – la marque cherche à gagner en légitimité auprès d’un public actif, en quête de performance. Alcaraz incarne une forme de progression continue, terrain d’expression naturel pour HiPRO. « En tant qu’athlète, j’ai appris que le progrès ne s’arrête jamais, peu importe ce que l’on a déjà accompli », a-t-il déclaré. Le message est clair : chacun peut avancer à son rythme, pourvu qu’il soit bien accompagné, notamment par une alimentation adaptée.

Ce discours s’intègre dans une stratégie plus large du groupe Danone, qui cherche à installer HiPRO comme une marque de référence dans l’univers de la nutrition sportive. Présente dans 25 pays, la gamme revendique une composition pensée pour soutenir l’effort physique. Autant d’arguments techniques que la marque tente de rendre accessibles grâce à une prise de parole plus incarnée, plus humaine.

En s’appuyant sur Carlos Alcaraz, HiPRO ne mise pas uniquement sur une célébrité sportive, mais sur une figure légitime dont le parcours résonne à l’échelle internationale. Une façon d’aborder la performance sans glorifier l’exploit à tout prix, en mettant plutôt en avant une vision accessible et progressive du dépassement de soi.