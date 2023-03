Airbnb promeut la déconnexion avec une sonnerie de téléphone

Une plage pour se dorer la pellicule.

Avis aux globes-trotters, Airbnb continue de mettre en avant la flexibilité de son service de location dans sa nouvelle campagne Catégories “Live Anywhere”. Parmi cette série de spots publicitaires qui nous partagent des vrais souvenirs de vacances plutôt que des images stéréotypées plus figées, l’un d’eux va sans doute titiller votre grain de sable…

Voilà un an que Airbnb présente ce qu’elle considère comme ‘la plus grande mise à jour de la plateforme depuis une décennie” : une interface aux 60 catégories qui répertorie les logements en fonction de leur emplacement, de leur style ou de la proximité d’une activité. Logement longue durée, design, campagne, cabanes perchées, tout autant de filtres qui accompagnent les voyageurs dans cette quête sacrée de la quiétude.

Et si le désir d’originalité reste le père de tous les emprunts, le spot “île” n’a besoin, contrairement aux films précédents, d’aucune musique en fond pour se faire comprendre. Sa sonnerie de téléphone interminable qui flirte avec une succession de clichés décrit à merveille cette déconnexion que l’on peut ressentir sur une plage paradisiaque, cocktails et parfums aphrodisiaques. Des photographes ont pour cela été conviés à profiter du logement disponible sur le site afin de capturer de vrais instants dans leurs pellicules. Histoire de bien nous faire comprendre que l’on peut vivre et travailler partout où on le souhaite avec Airbnb… Le tout avant un potentiel “Airbnbust” ?