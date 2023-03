Étude : l’état des lieux du Community Management en France par Agorapulse

Une étude exceptionnelle par son ampleur à télécharger sans plus attendre.

Quand publier sur les réseaux sociaux pour générer le maximum d’engagement ? À quelle fréquence ? Avec quels formats ? Et sur quelles plateformes ?

Autant de questions que les équipes en charge du digital en agence, mais aussi les annonceurs, se posent depuis l’avènement du social media il y a près d’une vingtaine d’années. Or avec une hausse de 17 % du temps passé sur les apps social media en 2022 et 4,74 milliards d’utilisateurs dans le monde, les médias sociaux n’ont jamais été aussi importants pour les marques.

Agorapulse, en tant que solution pour rester organisé, gagner du temps et facilement gérer ses réseaux sociaux, est aux premières loges de ces évolutions. Agorapulse a justement fait le bilan de 2022 en analysant 3,3 millions de posts publiés depuis son outil en France sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube. La synthèse de ces données leur permet aujourd’hui de dévoiler une étude riche en enseignement sur les nouvelles pratiques du community management.

Au menu

L’étude Agorapulse regorge de donnée et d’insights pour faire évoluer votre stratégie social media. En voici le sommaire :

1. Les chiffres du community management : réseaux sociaux les plus utilisés, horaires et jours de publication, fréquence de publication, contenus les plus partagés…

2. Engagement : horaires, jours et mois les plus engageants. Les formats qui performent.

3. Focus : stories Instagram. Fréquence et formats les plus engageants.

4. Focus : hashtags. Nombre et type de hashtags à utiliser, impact sur l’engagement…