Ebook Dark Social : voici comment profiter de cette nouvelle tendance marketing

Un ebook signé Agorapulse à télécharger sans plus attendre.

Article sponsorisé par Agorapulse

Si le mot “dark” peut évoquer les tréfonds d’Internet – le fameux dark web – la tendance du dark social est bien plus positive et porteuse d’opportunités pour les marques. Le dark social représente tous les échanges privés entre individus ou groupes, que l’on ne peut pas aisément tracer dans un but marketing. Par exemple, un message WhatsApp, des SMS ou une discussion sur un serveur Discord accessible sur invitation. Cela s’oppose aux réseaux sociaux où l’essentiel des contenus est visible publiquement, et que les marques ont l’habitude de monitorer.

Le terme dark social a été défini en 2012 par le journaliste Alexis Madrigal, dans la revue The Atlantic. Il a notamment découvert que parmi les médias sociaux générant des visites chez les médias, 69 % peuvent être qualifiés de dark social car non traçables aisément. Facebook, archi-leader à l’époque, ne représentait que 20 % du trafic apporté.

“Le dark social implique des éléments qui ne sont pas accessibles au public ou référencés par Google. Un “dark social network” est un endroit où, en tant que spécialistes du marketing, nous ne sommes pas invités”, prévient Christopher Penn, cofondateur et Chief Data Scientist de Trust Insights.

Le caractère privé et potentiellement intraçable du dark social soulève quelques questions pour les marques et leurs conseils agences. Comment attribuer de la valeur à un canal si nous ne pouvons pas le suivre ou le mesurer ? Comment améliorer nos performances si nous ne pouvons pas voir ce qui fonctionne ou pas ? Comment optimiser notre stratégie éditoriale lorsque nous ne savons pas ce que notre contenu devient ?

Pour y voir plus clair, Agorapulse, une puissante solution pour rester organisé, gagner du temps et facilement gérer vos réseaux sociaux, a interrogé cinq experts du dark social et rassemblé leurs enseignements dans un ebook. Cet ouvrage indispensable vous rendra incollable sur le thème du dark social, vous permettra de comprendre pourquoi il est si efficace, et vous saurez enfin comment exploiter ses pouvoirs.

Les experts du dark social

Pour cet ebook, Agorapulse a su rassembler cinq experts du dark social, reconnus en France et à l’international :

• Fathi Sehla : formateur du 1er bootcamp sur la Demand Generation et Host du podcast «Générer la demande»

• Azad Yakatally, Social and Digital Communications Strategist chez Attentive Mobile

• Christopher Penn, cofondateur et Chief Data Scientist chez Trust Insights

• Jessika Phillips, fondatrice et présidente de NOW Marketing Group

• Kelly Noble Mirabella, fondatrice de Stellar Media Marketing

Au menu

L’ebook d’Agorapulse se montre à la fois exhaustif et concis pour couvrir parfaitement les grands enjeux marketing du dark social. En voici le sommaire :

1. Ce que le dark social signifie pour les professionnels du marketing

2. Comment dépasser le plus gros challenge du dark social : suivre ses performances et prouver son ROI ?

3. Trois façons d’exploiter la puissance du dark social

4. Cinq conseils d’experts pour créer une stratégie de dark social efficace

5. L’avenir du dark social