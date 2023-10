Adobe dévoile une robe interactive lors de la conférence Adobe MAX 2023

Nouveau look pour un nouveau clic.

Qui ne rêve pas de pouvoir porter la même robe en réunion client et au bar avec ses amis ? Et pourtant, nos styles sont rarement les mêmes pour ces deux occasions. Adobe a répondu à ce dilemme millénaire : l’entreprise de technologie a créé la première robe animée, capable de changer de design et de style en quelques secondes.



Le projet Primrose a été annoncé à l’Adobe MAX 2023, le 10 octobre dernier, par Christine Dierk qui travaille à la R&D d’Adobe, qui portait cette robe qui pourrait bien s’avérer révolutionnaire. Des contenus variés peuvent être affichés sur cette surface mobile, et cette technologie pourrait bientôt être utilisée dans les vêtements, les meubles, des panneaux d’affichage ou, pour ainsi dire, sur tout ce qui nous passe par la tête.

Le tour de magie opère grâce à des modules réfléchissant la lumière, et la promesse est que cette innovation que certains jugeront futile émet peu de carbone.

Auparavant, le meilleur que nous avions en termes de vêtements interactifs était des chaussures qui s’illuminaient à chaque pas, des vestes chauffées à recharger ou encore des vêtements réactifs à la lumière et à la chaleur. Cette innovation promet beaucoup d’utilisations inattendues dans les mois ou années à venir, auxquelles nous serons certains de rester attentifs… surtout si celles-ci sont en rapport avec la communication.