Actionable, la startup de Nicolas Rieul, lance son agent conversationnel « Intelligence »

Un data analyst de poche.

Ce 29 avril 2025, à peine un an après son lancement, la startup française Actionable — fondée par Nans Thomas et Nicolas Rieul, président de l’Alliance Digitale —, experte en analyse prédictive de la satisfaction client par l’intelligence artificielle, présente Actionable Intelligence : un agent conversationnel conçu pour faciliter l’accès aux données en entreprise et accélérer la prise de décision.

Dans un contexte où les données sont de plus en plus centrales mais complexes à exploiter, Actionable Intelligence se positionne comme un « data analyst de poche », disponible 24h/24 et 7j/7. L’outil vise à répondre instantanément aux questions métiers, souvent répétitives. Il permet de soulager les équipes data tout en fournissant des réponses directement exploitables, sous forme de fichiers Excel, CSV, présentations PowerPoint ou PDF.

Conçu aussi pour les dirigeants, cet agent conversationnel propose un accès direct aux indicateurs clés et aux signaux client, sans attendre un reporting consolidé. L’objectif : donner les moyens aux entreprises de mettre le client au centre de chaque décision.

Un programme bêta est lancé depuis ce jour, sans intégration supplémentaire. Grâce à la structuration des données déjà opérée par Actionable dans le cadre de ses modèles prédictifs, il suffit d’activer le module pour commencer à interagir avec l’agent.