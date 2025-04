Le DOOH en forte progression au 1er trimestre 2025 selon l’ACPM

Un record de diffusion pour janvier et mars.

L’ACPM vient de publier son bilan trimestriel du marché de l’affichage digital pour les trois premiers mois de l’année 2025. Ce rapport, fondé sur les données du DOOH Trust, souligne une forte dynamique, marquée par une progression notable par rapport au premier trimestre 2024.

Avec 537 millions de spots certifiés sur le trimestre, le DOOH enregistre ses meilleurs mois de janvier et mars depuis la création du label en 2018. Ce volume représente une hausse de 19 % par rapport à la même période en 2024, confirmant ainsi l’essor continu de la publicité extérieure numérique.

Aujourd’hui, 13 régies bénéficient d’une certification mensuelle via le DOOH Trust, couvrant un parc de 40 000 écrans répartis sur l’ensemble du territoire. La régie Fill Up Média a rejoint ce dispositif au cours de ce trimestre, étoffant ainsi le nombre d’écrans du label.

Le rapport révèle également que la diffusion est particulièrement concentrée entre 16h et 20h, avec un pic d’affluence enregistré entre 18h et 19h. Les jours les plus dynamiques restent le jeudi, le vendredi et le samedi, qui concentrent à eux seuls 46 % de la diffusion hebdomadaire, avec une pointe le samedi dépassant les 135 millions de spots diffusés.

Parmi les secteurs les plus actifs, les télécommunications enregistrent la plus forte progression avec 67 millions de spots certifiés au T1 2025, contre 31,5 millions un an plus tôt. Ils devancent ainsi l’alimentation, les établissements financiers, les boissons et les services.