L’identité visuelle de l’office du tourisme de Seattle risque de vous surprendre

Petits plaisirs ne veulent pas forcément dire petits souvenirs.

À l’ère des réseaux sociaux et de la fast life, pour être une destination de tourisme populaire, il faut être le plus gros, le plus ancien, le plus instagramable du pays. Alors comment faire pour Seattle Southside, qui n’est rien de tout cela ? L’agence 123w a répondu à ce problème posé par l’autorité régionale du tourisme de Seattle, et a travaillé sur une nouvelle identité de marque et une campagne qui différencie Seattle Southside du reste des États-Unis.

Jouant sur la lettre S, l’illustration (peu utilisée en tourisme), et une palette de couleurs vives difficiles à obtenir en dehors du digital pour cette identité, 123w a constitué un ensemble de logos indépendants, représentant chacun une attraction des villes qui constituent Seattle Southside. Ainsi, l’agence met en avant les micro-attractions et les micro-aventures qui attendent ceux qui se rendraient à SeaTac, Tukwila ou Des Moines, les trois villes concernées. Cette identité est déployée sur tous les supports de Seattle Southside : le site Internet, les réseaux sociaux, l’application mobile, les cartes de visite… Rien n’est épargné.

Afin de garder la lignée des micro-aventures, l’agence a également constitué un micro kit de toilette, un objet déjà supposé être petit. S’ensuit une vidéo loufoque, mais qui prend son sens encadrée par la campagne : de quoi être frais pour découvrir les petits plaisirs proposés par Seattle Southside. Une œuvre d’art grandeur nature, les différents restaurants permettant d’explorer le monde en une bouchée, la plage, une œuvre unique permettant de remettre en question sa place dans l’univers… De quoi varier les plaisirs.

Pour accompagner ces créations digitales, Seattle Southside a également déployé une campagne d’affichage à retrouver ci dessous.

Voici également d’autres visuels relatifs à la campagne, à retrouver sur le site de 123w.