Zidane rechausse les crampons de ses Adidas Predator de 2001

Les pompes de Zizou Christ à prix d’or.

Portée une seule fois par Zinédine Zidane lors d’un match amical France-Allemagne en 2001, la Predator Precision dorée aura eu besoin d’un seul match pour rentrer dans l’histoire. Vingt-quatre ans plus tard, Adidas orchestre son grand retour, une opération pensée pour célébrer les 25 ans du titre de meilleur joueur du monde FIFA décerné à Zidane en 2000. Si la sortie officielle est prévue le 10 juin, la paire est désormais disponible en précommande, et est déjà partiellement en rupture de stock. Les fans du ballon rond devront néanmoins débourser 300 euros pour espérer s’en emparer.

Ce relancement s’inscrit dans une stratégie bien rodée pour la marque aux trois bandes : jouer sur la nostalgie, l’image d’un ambassadeur culte, et la rareté. En misant sur une paire produite en Allemagne et fidèle au design original, Adidas cible les collectionneurs plus que les joueurs du dimanche. C’est une opération de communication pensée pour marquer les esprits autant que les vitrines.

Déjà revisitée en 2019 et 2022 dans d’autres déclinaisons dorées, la Predator version Zidane devient un objet de mémoire. Adidas ne propose pas qu’une chaussure, mais une capsule temporelle destinée aux nostalgiques, ceux pour qui une paire de crampons pouvait incarner une génération. Un bon moyen de faire parler d’un modèle culte, à l’approche de l’Euro Féminin et en compagnie du futur sélectionneur de l’Équipe de France ?