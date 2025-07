Search local : ChatGPT devient un réflexe pour 78 % des Français 

La plateforme Yext a publié le 22 juillet 2025 son rapport mondial “The Rise of AI Search Archetypes”. Cette étude, réalisée en partenariat avec Researchscape, s’appuie sur les réponses de consommateurs en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Elle analyse comment les utilisateurs adoptent et font confiance aux outils d’intelligence artificielle vocale et conversationnelle, comme ChatGPT ou Gemini, pour leurs recherches en ligne (et donc potentiels achats). La France se démarque particulièrement par un renversement de la confiance, privilégiant l’IA plutôt que les moteurs de recherche traditionnels sur certains sujets sensibles.

Selon les résultats, 51 % des Français font davantage confiance à l’IA qu’aux moteurs de recherche classiques lorsqu’il s’agit de sujets délicats, une particularité unique parmi les quatre pays étudiés. Par ailleurs, 40 % des consommateurs français déclarent utiliser quotidiennement des outils d’IA, preuve de leur intégration rapide dans les usages. Ce développement s’accompagne d’un recours massif à la vérification des réponses obtenues : 91 % des personnes interrogées déclarent vérifier les informations fournies par l’IA en les confrontant à plusieurs sources, alors que seulement 9 % se contentent de la première réponse sans la remettre en question.

L’étude met également en lumière l’usage de l’IA dans le cadre des recherches locales : 78 % des Français interrogés ont déjà utilisé ChatGPT pour trouver des produits ou services à proximité. Toutefois, seuls 22 % déclarent faire confiance à l’IA pour ce type de recherche, contre 50 % qui continuent de privilégier les moteurs traditionnels.

Les comportements de recherche varient nettement selon les générations. La Gen Z utilise l’IA principalement comme source d’inspiration, avec 34 % qui s’en servent pour trouver des idées et 42 % pour suivre des tutoriels. Les Millennials favorisent l’IA pour des réponses rapides et claires (48 %), tout en combinant plusieurs plateformes, incluant réseaux sociaux et moteurs classiques. La génération X reste majoritairement attachée à la recherche traditionnelle pour les informations produits, mais recourt à l’IA pour approfondir (55 % pour des explications détaillées). Enfin, les Boomers restent majoritairement fidèles aux moteurs classiques, avec 15 % qui n’utilisent aucun outil d’IA dans leur quotidien.

Pour Mark Kabana, VP Data Innovation chez Yext, « les outils de recherche IA ne sont plus expérimentaux. Ils ont gagné la confiance des consommateurs dans de nombreux cas d’usage, notamment pour la découverte de marques, où l’exactitude et la clarté sont essentielles. Ces outils sont désormais utilisés pour prendre de vraies décisions. Si vos données ne sont pas structurées, cohérentes et optimisées pour être comprises par les plateformes modernes, votre marque risque d’être invisible pour une partie de votre audience. »

Cette évolution s’inscrit dans une bataille technologique majeure autour des moteurs de recherche basés sur les grands modèles de langage (LLM). Pour les marques, l’enjeu est clair : maîtriser et optimiser leurs données afin de rester pertinentes et visibles dans un écosystème digital en pleine recomposition.

*Méthodologie :