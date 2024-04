Le Top 10 mondial des émojis les plus incompréhensibles

En revanche, le smiley aubergine a l'air limpide.

Les émojis sont devenus monnaie courante dans toutes sortes de discussions privées ou d’interactions sur les réseaux sociaux. Pour autant, nous n’utilisons pas tous les smileys de la même manière, et certains dépendent lourdement du contexte de leur utilisation. D’autres encore se chargent d’un message lié à une référence que tous ne pourrons pas saisir – la différence de culture générationnelle se faisant alors sentir.

WordTips, un site spécialisé dans la recherche de mots pour le Scrabble et Words with Friends, s’est penché sur le sujet et a publié une infographie originale. Si vous vous demandiez si vous étiez le seul à ne pas comprendre un émoji, vous aurez la réponse dans cet article. WordTips a isolé 1 644 émojis couramment utilisés, puis a calculé le volume mensuel de recherche comprenant les mots clés “émoji + signification”.

Dans le monde :

Les prochaines fois que vous écrirez un SMS, réfléchissez y à deux fois avant d’y ajouter un émoji…