Les grandes transformations de la data à venir

De 27 à 33 milliards.

De nos jours, chaque clic compte et chaque donnée résonne. Le Winterberry Group l’a bien compris et a déployé ses efforts afin de nous éclairer sur l’évolution de l’écosystème technologique du marketing et de la publicité. Ce groupe est un cabinet de conseil stratégique américain spécialisé dans la publicité, le marketing, les données et la technologie.

Grâce à une recherche impliquant 200 leaders d’opinion dans les domaines du marketing, des données, de l’analyse et de la technologie, des États-Unis, d’Angleterre, d’Allemagne et de France , ainsi que des entretiens avec plus de 50 experts sensoriels, le Winterberry Group a mis en lumière « la couche de données », un écosystème en constant changement. Cette recherche a relevé des défis et des opportunités que peuvent rencontrer les marques dans la gestion, l’intégration, la confidentialité et le talent des données.

Le Winterberry Group a décrit cet écosystème en trois couches : les data, l’intelligence et l’activation. Ces couches offrent une vision globale de la circulation des données à travers les solutions, les canaux et les points de contact avec les clients.

Le cabinet a identifié plusieurs grandes tendances :

L’évolution des plateformes de données clients (CDP) de « systèmes d’enregistrement » vers des plateformes unifiées d’intelligence et de gestion des données capables d’intégrer des identifiants persistants et non persistants, pour la prise de décision en temps réel, l’orchestration et la personnalisation.

La demande croissante pour les Data Clean Rooms afin de permettre la collaboration entre les marques et les médias, y compris les éditeurs et le retail, pour la planification ciblée, l’analyse et la mesure. Alors que le marché cherche à limiter le mouvement des données propriétaires en dehors des environnements privés, les Data Clean Rooms émergent comme les plateformes privilégiées pour la collaboration sécurisée.

S’attaquer aux défis de l’adoption et de l’intégration des données de contenu et d’audience, en particulier les données structurées et non structurées résidant dans les plateformes de gestion d’actifs numériques et de contenu. Ces efforts soutiennent le développement de modèles de langage à grande échelle (LLM / IA) au sein de la couche d’intelligence, améliorant les insights basés sur les données et les processus de prise de décision.

En réponse au besoin critique d’une couche de données respectueuse de la vie privée, sécurisée et exploitable, l’investissement dans les données, les services et la tech liée aux données devrait coître de 27,0 milliards de dollars en 2024 à 33,8 milliards de dollars d’ici 2027 selon l’étude de Winterberry à retrouver en intégralité ici.