Wikipédia voit son trafic chuter de 8% à cause de l’IA

Une perte de visiteurs en chair et en os.

Wikipedia, 25 ans après sa création, ressent les effets de l’IA générative sur son audience. La Wikimedia Fondation a révélé qu’entre mai et juin 2025, une partie importante du trafic, en particulier en provenance du Brésil, provenait en réalité de bots déclarés comme des visiteurs humains. « Beaucoup de bots qui explorent des sites comme le nôtre deviennent continuellement plus sophistiqués et essaient de paraître humains », explique la Fondation. Après réévaluation, les visites humaines ont chuté d’environ 8 % par rapport à l’année précédente, illustrant la manière dont l’IA et les moteurs de recherche modifient la façon dont les gens s’informent.

Les moteurs de recherche et chatbots utilisent directement le contenu de Wikipedia pour répondre aux questions des internautes, réduisant ainsi le nombre de visites sur le site lui-même. « Presque tous les grands modèles linguistiques s’entraînent sur les ensembles de données de Wikipedia », rappelle la Fondation. Autrement dit, même si Wikipedia continue d’alimenter le savoir mondial, ses visiteurs humains sont de moins en moins nombreux à naviguer directement sur ses pages.

L’intelligence artificielle modifie les comportements des internautes : les réponses fournies directement par les moteurs de recherche ou les chatbots réduisent l’incitation à cliquer sur les articles originaux, ce qui fragilise le trafic direct. Ensuite, elle risque d’affaiblir la participation des bénévoles : moins de visiteurs signifie moins de nouvelles contributions et de relectures, essentielles pour maintenir la qualité et l’exactitude des contenus. Enfin, cette dépendance à l’IA pose un défi pour la pérennité financière de Wikipedia : moins de visites peut se traduire par une baisse des dons individuels qui constituent une part majeure des ressources financières de la Fondation.

Pour s’adapter à cette nouvelle réalité, la Wikimedia Fondation développe des outils et des règles visant à encadrer l’accès aux données et à garantir une réutilisation responsable via Wikimedia Enterprise. Ses équipes explorent de nouvelles manières pour que les utilisateurs trouvent et lisent le contenu, tandis que le projet Future Audiences se concentre sur les jeunes publics, via YouTube, TikTok, Roblox ou Instagram, pour maintenir l’engagement direct avec la plateforme.

La Fondation appelle également à la responsabilité de chacun : « Choisissez des comportements en ligne qui soutiennent l’intégrité et la création de contenu. Parlez autour de vous de l’importance du savoir fiable et humainement organisé. » La diffusion de l’information par l’IA ne doit pas remplacer l’interaction directe avec Wikipedia. L’enjeu est clair : pour que la connaissance humaine gratuite continue de prospérer, il faut que la plateforme reste visitée, enrichie et soutenue par ses utilisateurs et ses bénévoles, malgré l’omniprésence des IA dans nos recherches quotidiennes.