Silver marketing : Corona fête ses 100 ans avec une ode à la nature… et aux seniors

Par Iris M. le 22/08/2025

Temps de lecture : 2 min

Santé !

De la plage de ses débuts au Mexique aux côtes les plus emblématiques du monde, Corona célèbre en 2025 son centenaire. Fidèle à son ADN, la marque met en avant un mode de vie simple, tourné vers la nature, la détente et les grands espaces, à travers une campagne mondiale baptisée 100 Years of Living.

Cette initiative s’inscrit dans la plateforme Corona 100 et a été imaginée avec l’agence We Believers. Elle met en lumière des personnes réelles, dont l’âge est proche ou au-delà de cent ans. Parmi elles figurent María Eugenia (88 ans, nageuse mexicaine), Ramiro (103 ans, cavalier du Costa Rica) et Pochi (94 ans, photographe et actrice argentine). Le dispositif repose sur un poème dédié à ceux qui vivent en osmose avec la nature.

La campagne sera diffusée à l’échelle mondiale : télévision, digital, réseaux sociaux, presse, radio et affichage urbain.

Richard Oppy, Global President Premium Co chez AB InBev (groupe propriétaire de Corona), déclare dans un communiqué : « Cette nouvelle campagne 100 Years of Living, lancée l’année du centenaire de la marque, est une puissante expression du “Corona Way of living” – enracinée dans la nature, la détente et le temps passé au grand air. Avec ce film, nous sommes fiers de rendre hommage à celles et ceux qui ont adopté ce mode de vie depuis des décennies. Leurs histoires sont une source d’inspiration pour des millions de personnes dans le monde qui se sentent elles aussi le plus chez elles dans la nature, une Corona à la main. »

Crédits

  • Annonceur : Corona
  • Groupe : AB InBev
  • Agence : We Believers
  • Diffusion : Août 2025
  • Pays : Global

