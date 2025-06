Des coureurs mobilisés sur Strava pour retrouver les enfants disparus

Un nouveau canal d’alerte.

Et si courir pouvait aider à sauver des vies ? C’est le pari de la nouvelle campagne lancée par Child Focus, en collaboration avec l’agence VML Belgium. Baptisée Miles for the Missing, cette initiative inédite transforme les adeptes de la course à pied en alliés précieux dans la recherche d’enfants disparus, via une plateforme bien connue des sportifs : Strava.

L’idée est simple, mais redoutablement efficace : chaque membre du club Miles for the Missing sur Strava reçoit une alerte dès qu’un avis de disparition est diffusé par Child Focus. En consultant cette fiche signalétique, les coureurs peuvent rester attentifs pendant leur entraînement, et signaler tout élément suspect ou utile via le numéro d’urgence gratuit 116 000.

Pour aller encore plus loin, VML a mis au point un générateur de parcours intelligent, accessible depuis la plateforme Miles for the Missing. Ce dernier propose aux coureurs des itinéraires moins classiques, construits à partir de la heatmap de Strava, mais aussi en fonction de leur localisation, de l’heure et du lieu de la disparition.

L’outil utilise l’intelligence artificielle pour faire passer les coureurs à proximité de points stratégiques : arrêts de bus, gares, stations-service… autant d’endroits où la probabilité de croiser un enfant disparu est plus forte. Le but : élargir la couverture géographique des recherches et encourager les témoignages.

La campagne a été lancée le 25 mai, à l’occasion de la Journée internationale des enfants disparus, mais aussi d’un des plus grands événements sportifs du pays : les 20 km de Bruxelles. Un timing idéal pour toucher un public concerné et engagé.

Child Focus y tenait un stand aux côtés de la police, et des panneaux installés tout au long du parcours invitaient les coureurs à rejoindre le mouvement. Même le père de Théo Hayez, jeune Belge disparu en Australie en 2019, était présent pour soutenir l’opération.

Depuis son lancement, Miles for the Missing a déjà rassemblé près de 11 000 coureurs sur Strava. Pour maintenir la dynamique, une vaste campagne de communication a été déployée : affichage digital, relais sur les réseaux sociaux, et implication de personnalités comme le chanteur Mathieu Terryn (Bazart), la présentatrice Linde Merckpoel ou encore Hilde Dosogne, célèbre pour avoir couru 366 marathons en un an.

Et surtout, Miles for the Missing ne s’arrêtera pas là. Le club Strava devient un outil permanent pour Child Focus, qui pourra y diffuser ses avis de recherche tout au long de l’année, au fil des disparitions.

En 2024, Child Focus a enregistré une hausse inquiétante de 22 % des cas de disparition par rapport à l’année précédente, avec près de 2 500 dossiers ouverts. Face à ce constat, toutes les idées comptent – surtout quand elles permettent d’impliquer une communauté active, déjà sur le terrain, et prête à agir.